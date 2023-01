Il y a quelques jours, Microsoft a annoncé le licenciement de 10 000 employés d'ici la fin du premier trimestre 2023. Certaines divisions du groupe de Redmond devraient être touchées plus que d'autres, comme c'est le cas pour la réalité virtuelle et mixte.

Patron et président de Microsoft, Satya Nadella avait par contre insisté sur la poursuite d'investissements et d'embauches dans des domaines stratégiques clés, tout en soulignant des progrès dans l'intelligence artificielle.

C'est dans ce contexte que Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars dans OpenAI au cours des prochaines années. Le montant de l'investissement n'est pas précisé, mais il s'agirait de 10 milliards de dollars selon Bloomberg. Une information qui avait déjà filtré en amont de l'officialisation par Microsoft.

Une infusion des modèles d'OpenAI

OpenAI est désormais largement connu du grand public grâce à la mise en ligne et l'accès gratuit à son agent conversationnel ChatGPT qui fait sensation par la qualité rédactionnelle de ses réponses. Il s'appuie sur une version optimisée 3.5 du modèle de langage Generative Pre-trained Transformer (GPT) pour générer du texte.

Hormis ChatGPT, les produits d'IA d'OpenAI comprennent également DALL-E 2 pour créer des images et contenus artistiques originaux par le biais de descriptions textuelles, tandis que l'outil Copilot a été développé par GitHub (dans le giron de Microsoft) et OpenAI pour générer du code. Il tire parti d'OpenAI Codex (basé sur GPT-3) pour convertir des commandes en code et dans plusieurs langages de programmation.

Microsoft avait investi un milliard de dollars dans OpenAI en 2019 et avait une nouvelle fois investi en 2021. Les modèles d'OpenAI seront déployés dans ses produits grand public et d'entreprise, dont le service Azure OpenAI. " Dans cette prochaine phase de notre partenariat, les développeurs et les organisations de tous les secteurs auront accès à la meilleure infrastructure, aux meilleurs modèles et à la meilleure chaîne d'outils d'IA avec Azure pour créer et exécuter leurs applications. "

Une onéreuse version premium de ChatGPT

OpenAI souligne utiliser le service cloud Azure de Microsoft pour l'entraînement de ses modèles et Azure demeurera son fournisseur de cloud exclusif. Les deux partenaires pourront commercialiser de manière indépendante les technologies d'IA résultant de leur collaboration. Du reste, OpenAI a prévu une version payante de ChatGPT pour les professionnels.

Le prix de la version premium de ChatGPT pourrait être de 42 dollars par mois, avec une disponibilité garantie même en cas de trafic élevé, des réponses plus rapides et un accès prioritaire à de nouvelles fonctionnalités.

Dans son annonce de partenariat avec OpenAI, Microsoft n'évoque pas les rumeurs concernant l'arrivée de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing afin de répondre à certaines requêtes, ni une mise en œuvre de la technologie avec Word, PowerPoint, Outlook et d'autres applications de Microsoft 365.