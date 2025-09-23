Windows a droit à un programme inédit destiné à accélérer le développement de fonctionnalités IA. Baptisé Windows AI Lab, ce projet a commencé à faire son apparition auprès de certains utilisateurs, semant à la fois curiosité et interrogations.

Un laboratoire d'idées pour l'IA

Dans une déclaration d'un porte-parole de Microsoft obtenue par The Verge, le Windows AI Lab est présenté comme un programme pilote pour « valider de nouvelles idées de fonctionnalités d'IA sur Windows ». Il s'agit de recueillir rapidement les retours des utilisateurs sur l'ergonomie, l'intérêt et la pertinence de ces innovations.

Il est question d'une « opportunité de s'engager dans une évaluation continue de versions préliminaires » d'applications. Autrement dit, les participants auront la primeur de fonctionnalités IA qui ne verront peut-être jamais le jour, et leurs retours aideront pour le produit final.

Qui peut y accéder et comment ?

Pour l'instant, le privilège de jeter un œil à ces nouveautés est très restreint. Le programme a été repéré via une fenêtre pop-up dans une version de Paint réservée aux Windows Insiders, plus précisément sur les canaux Canary ou Dev.

A priori, il n'y a pas de disponibilité pour le grand public sur la version stable de Windows 11. Fait intéressant, le Windows AI Lab est un programme distinct. Il faut s'y inscrire volontairement, ce qui le différencie des mises à jour automatiques habituelles du programme Windows Insider.

Pour le moment, tout semble encore en rodage et tenter de s'inscrire aboutit parfois à une erreur.

Source image : Windows Latest

Pour les applications Windows

Si Paint est la première application à servir de vitrine, il est fort probable que d'autres suivront. Microsoft a déjà intégré l'IA dans ses applications sur Windows, comme le Bloc-notes ou l'Explorateur de fichiers.

Le Windows AI Lab pourrait devenir la porte d'entrée pour tester des fonctions avancées sur tout un panel d'applications natives. Des questions restent en suspens, notamment en ce qui concerne un avantage pour les Copilot+ PC.