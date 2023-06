Microsoft annonce une mise à jour de Windows Subsystem for Android (WSA) sur Windows 11. Pour le moment, le déploiement concerne les builds dans l'ensemble des canaux Windows Insider. Un ajout est la prise en charge du partage de fichiers entre Windows et WSA.

Activé par défaut, le partage s'applique pour les dossiers et fichiers non cachés du profil utilisateur Windows, comme Documents et Images, avec le sous-système et les applications Android. Le partage apparaît en tant que /scard/Windows dans le sous-système.

Les fichiers peuvent être glissés et déposés dans des applications Android. Ces dernières ne peuvent afficher ou modifier des fichiers qu'avec l'autorisation explicite de l'utilisateur. Une autorisation qui peut être annulée à tout moment.

Avec des limitations et gardes-fous

Microsoft précise que certaines applications Android permettent également de coller des fichiers copiés dans le presse-papiers de Windows. Le cas échéant, les applications n'ont accès qu'en lecture seule au fichier partagé.

Parmi d'autres limitations, les fichiers en ligne de OneDrive ne sont pas supportés et les fichiers exécutables (.exe) ne sont pas en mesure d'être partagés avec les applications Android. Des problématiques de sécurité sont ainsi prises en compte.

En dépit des limitations, Microsoft souligne l'ajout d'une possibilité de partage demandée de longue date par les utilisateurs. Elle s'accompagne d'une révision des paramètres WSA et de l'affichage de toutes les applications Android installées, de corrections de bugs et des mises à jour de sécurité Android 13.

Pas d'indice pour un déploiement global

Le déploiement a lieu par l'entremise du Microsoft Store. Microsoft ne précise pas quand la mise à jour du Windows Subsystem for Android sur Windows 11 sera disponible pour le commun des utilisateurs du système d'exploitation.

Rappelons que le Windows Subsystem for Android fonctionne dans une machine virtuelle Hyper-V. Il comprend le noyau Linux et le système d'exploitation Android basé sur Android Open Source Project.

L'exécution d'applications Android sur Windows 11 s'appuie sur WSA et l'Amazon Appstore intégré au Microsoft Store.