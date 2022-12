Que ce soit pour Windows 10 ou Windows 11, une mise à jour des pilotes Bluetooth d'Intel permet de corriger un BSOD (Blue Screen of Death). D'après des notes de version pour ce mois de décembre (PDF), cet écran bleu de la mort se manifeste dans de rares cas.

Pour certains systèmes, il est fait allusion à une connexion Bluetooth et une diffusion en streaming par Wi-Fi en simultané. " Un BSOD peut être rarement observé après un redémarrage du système ", peut-on lire.

Sans plus de précision, Intel ajoute que les pilotes Intel Wireless Bluetooth 22.190.0 ont été mis à jour afin d'inclure des mises à jour fonctionnelles. Il est fait mention d'une version 22.190.0.2.

Pas le récent BSOD de Windows 10

Cette mise à jour a été repérée par Windows Latest. À tort, elle peut faire penser à un autre BSOD récemment confirmé par Microsoft. Il touche certains ordinateurs Windows 10 à la suite de l'installation de la mise à jour KB5021233 du Patch Tuesday de décembre.

Pour ce BSOD avec une erreur 0xc000021a, Microsoft ne signale pas de résolution et aiguille toujours vers une solution de contournement qui implique d'utiliser l'outil WinRE (Windows Recovery Environment) pour résoudre les problèmes de démarrage.

Si besoin, la procédure à suivre est détaillée sur cette page. Le problème est en rapport avec un décalage entre les versions de hidparse.sys dans c:/windows/system32 et c:/windows/system32/drivers. Il est à l'origine d'un échec de validation de signature lors du nettoyage.

Avec une mise à jour des pilotes Wi-Fi

Sur Windows 10 et Windows 11, une mise à jour des pilotes Wi-Fi d'Intel (pour le package 22.190.0) corrige une dégradation du débit descendant sur les canaux de 160 MHz et des problèmes de stabilité.

Uniquement pour Windows 11, une correction concerne des problèmes d'affichage avec un écran sans fil pour une projection et en mode 802.11ax (Wi-Fi 6).

Les notes de version (PDF) soulignent principalement une version 22.190.0.4. Quoi qu'il en soit, la mise à jour des pilotes Bluetooth et Wi-Fi d'Intel pour Windows 10 et Windows 11 pourra se faire via le site du fabricant, si besoin.