La stabilité des mises à jour de Windows est de nouveau mise à l'épreuve. Microsoft a confirmé qu'un bug dans les correctifs de sécurité d'octobre 2025 peut déclencher inopinément l'écran de récupération BitLocker au redémarrage des machines. Cet incident, qui rappelle plusieurs épisodes similaires récents, touche les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10.

Quels appareils Windows sont spécifiquement concernés ?

Le problème affecte les plateformes Windows 11 (versions 24H2 et 25H2) et Windows 10 (version 22H2). Selon une alerte de service de Microsoft, le bug cible " principalement les appareils Intel avec support pour Connected Standby ", une fonctionnalité autrement connue en tant que Modern Standby.

Ce mode permet au PC de rester connecté au réseau en faible consommation. Microsoft précise que le bug n'est pas systématique, mais il est suffisamment répandu pour justifier une communication.

Comment résoudre ce problème de récupération BitLocker ?

Si vous êtes confronté à cet écran bleu, pas de panique immédiate. Microsoft assure qu'il n'y a pas de perte de données. L'utilisateur doit simplement entrer la clé de récupération une fois. Après cette saisie et un redémarrage, l'appareil démarrera normalement sans autre invite BitLocker.

Pour récupérer la clé, les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte Microsoft via un autre appareil sur la page aka.ms/myrecoverykey. Les administrateurs IT peuvent également contacter le support Microsoft pour un correctif via Known Issue Rollback (KIR).

Pourquoi ce bug de mise à jour semble-t-il si récurrent ?

Ce n'est malheureusement pas un incident isolé, mais plutôt une tendance inquiétante. Des problèmes BitLocker presque identiques avaient été signalés en 2022 et en 2024.

Cette répétition soulève encore une fois des questions sur les processus de contrôle qualité de Microsoft. Mais que fait l'IA ?