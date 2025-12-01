Microsoft a reconnu un bug affectant les utilisateurs de Windows 11. Depuis les mises à jour cumulatives déployées à partir d'août 2025, l'icône permettant de choisir la connexion par mot de passe peut devenir totalement invisible sur l'écran de verrouillage.

Ce problème touche spécifiquement les personnes ayant configuré plusieurs méthodes d'authentification, comme un code PIN ou la biométrie via Windows Hello.

Comment ce bug se manifeste-t-il ?

Le souci survient lorsque l'utilisateur, disposant de plusieurs options de connexion, souhaite basculer vers la saisie de son mot de passe.

Normalement, un clic sur le bouton pour afficher les options de connexion révèle plusieurs icônes, dont celle du mot de passe. À cause du bug, cette icône n'apparaît plus, laissant un espace vide.

L'utilisateur se retrouve donc bloqué, incapable d'accéder au champ de saisie du mot de passe. Un dysfonctionnement qui peut être particulièrement frustrant.

Quelle est la solution proposée par Microsoft ?

La solution de contournement a de quoi surprendre. Microsoft explique que le bouton de mot de passe est toujours disponible bien qu'il soit invisible. Le groupe de Redmond conseille donc aux utilisateurs de survoler l'espace où l'icône devrait apparaître avec le curseur de la souris.

En trouvant le bon emplacement, le bouton fantôme devient cliquable. L'utilisateur peut alors " sélectionner cet espace réservé pour ouvrir la zone de texte du mot de passe et entrer le mot de passe ".

Aucune date n'a été communiquée pour un correctif en bonne et due forme, Microsoft indiquant simplement travailler à une résolution.