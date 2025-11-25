Après des mois de signalements et de plaintes sur les forums, Microsoft a fini par lâcher le morceau : oui, son système d'exploitation phare est actuellement victime d'un défaut structurel grave.

Ce n'est pas juste un petit ralentissement, mais bien une paralysie des fonctions vitales de l'interface qui rend l'utilisation du PC, disons-le poliment, infernale.

Quand l'interface graphique décide de faire grève

Pour de nombreux utilisateurs de Windows 11, l'expérience tourne au cauchemar avec une barre des tâches fantôme ou un menu qui refuse obstinément de s'ouvrir. Ce bug particulièrement vicieux frappe aléatoirement lors de la première connexion ou, pire, à chaque démarrage sur les postes virtuels d'entreprise. Le coupable ? Windows 11 lui-même, qui trébuche sur ses propres lacets au moment d'initialiser l'interface graphique.

Le résultat est variable selon les configurations avec des erreurs critiques qui s'affichent ou, plus sournois, des processus qui se ferment silencieusement en arrière-plan, laissant l'utilisateur démuni face à un bureau vide.

Pourquoi votre PC n'arrive plus à charger ses menus ?

Mais que se passe-t-il sous le capot ? L'explication technique fournie par Redmond ressemble à un mauvais gag de développeur. Suite à une récente mise à jour, le système tente de lancer l'interface utilisateur avant même d'avoir fini d'enregistrer les dépendances nécessaires.

C'est une "race condition", une course contre la montre que le processeur perd, empêchant les composants système de se charger correctement.

Concrètement, l'OS essaie de courir avant de savoir marcher, et c'est l'utilisateur final qui se retrouve le nez dans le tapis numérique avec des applications incapables de s'enregistrer à temps.

Existe-t-il une solution pour récupérer son bureau ?

En attendant un correctif définitif qui se fait attendre, la solution proposée tient du bricolage pour ingénieurs avertis. Microsoft suggère d'exécuter des commandes manuelles pour forcer l'enregistrement des paquets XAML défaillants via PowerShell. Une manipulation loin d'être accessible au grand public, qui oblige souvent à redémarrer des processus vitaux à la main.

Pour les entreprises gérant des parcs de bureaux virtuels, c'est la double peine, obligeant à scripter ces correctifs à chaque connexion pour éviter l'écran noir.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quels sont les symptômes exacts de ce bug ?



Les utilisateurs rencontrent des crashs du menu Démarrer, une barre des tâches manquante même si l'explorateur fonctionne, ou des échecs silencieux de l'application Paramètres.

Qui est principalement touché par ce problème ?



Le bug affecte surtout les premières connexions après la mise à jour et les environnements VDI (bureaux virtuels) où le système est réinitialisé à chaque session.

Quand Microsoft va-t-il corriger ce défaut ?



Aucune date précise n'a été donnée pour un correctif automatique définitif, Microsoft travaille encore sur la résolution du problème et propose des contournements manuels en attendant.