" Après avoir installé KB5070311, vous pouvez rencontrer des problèmes lors de l'ouverture de l'Explorateur de fichiers en mode sombre. La fenêtre peut afficher brièvement un écran blanc vide avant de charger des fichiers et des dossiers ", prévient Microsoft.

La mise à jour en question pour Windows 11 est optionnelle, dans la mesure où il s'agit pour le moment d'une préversion. Reste que parmi les améliorations promises, il y avait une expérience plus cohérente en mode sombre avec l'Explorateur de fichiers.

Le bug vient mettre à mal la promesse avec un effet secondaire désagréable, même si le thème sombre est unifié à travers les boîtes de dialogue du système d'exploitation. Le mystère est de savoir comment le souci a pu passer entre les mailles du filet.

Cela ne fait pas très sérieux...

Le symptôme du bref écran blanc avant le chargement des fichiers et dossiers peut également se manifester lors de l'accès à l'Accueil ou la Galerie, la création d'un onglet, l'activation ou désactivation du volet Détails, la sélection de Plus de détails lors de la copie de fichiers.

Pour le moment, Microsoft précise seulement travailler à la résolution du problème et fournira de plus amples informations dès que possible. Même s'il s'agit d'une mise à jour optionnelle, le bug est malheureux et s'inscrit dans une série d'autres désagréments.

Microsoft vient par exemple de confirmer un bug qui cache l'option de connexion par mot de passe sur l'écran de verrouillage de Window 11.