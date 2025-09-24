Un écran noir, une image qui se fige, ou un message d'erreur de copyright. Ce scénario pour une lecture vidéo sur Windows 11 a pour coupable une mise à jour de Microsoft qui a officiellement reconnu un bug affectant la lecture de contenus protégés.

Un bug confirmé par Microsoft

Le bug provient de la mise à jour preview d'août 2025 (KB5064081) et des versions ultérieures, incluant le Patch Tuesday de septembre (KB5065426) pour Windows 11 version 24H2. Le problème est très spécifique.

« Certaines applications de TV numérique et de Blu-ray/DVD peuvent rencontrer des problèmes pour lire du contenu protégé [...]. Les applications utilisant Enhanced Video Renderer avec HDCP ou la gestion des droits numériques (DRM) pour l'audio peuvent subir des erreurs de protection des droits d'auteur, des interruptions de lecture fréquentes, des gels ou des écrans noirs. »

Qui est vraiment touché par ce problème ?

Pas de panique, les soirées Netflix ne sont pas en danger. Microsoft a bien précisé que les services de streaming vidéo ne sont absolument pas concernés par le bug. Le problème touche uniquement les applications qui s'appuient sur une technologie plus ancienne, l'Enhanced Video Renderer (EVR), pour gérer la lecture vidéo de contenus protégés par DRM (Digital Rights Management) ou HDCP.

Cela vise principalement les logiciels de lecture de disques physiques comme les DVD et Blu-ray, ainsi que certaines applications permettant de regarder la télévision en direct. Pour les utilisateurs qui dépendent encore de ces supports, la mise à jour bloque tout simplement l'accès à des contenus pourtant achetés légalement.

Peu d'échappatoire en attendant le correctif

Pour l'instant, Microsoft travaille sur une solution qui sera intégrée dans une future mise à jour, mais aucune date n'a été communiquée.

Désinstaller la mise à jour problématique expose le système à des failles de sécurité corrigées par les patchs, tandis que trouver une application de lecture alternative n'utilisant pas le composant EVR peut s'avérer complexe.