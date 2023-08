Voulu comme un assistant personnel et une aide d'IA centralisée pour effectuer certaines tâches, faciliter l'expérience Windows et la rendre plus productive, Windows Copilot prépare son arrivée pour tous les utilisateurs de Windows 11 avec la prochaine mise à jour 23H2 du système d'exploitation.

Pour les entreprises et toujours dans le cadre d'une préversion, Bing Chat Enterprise est introduit dans Windows Copilot, après Bing.com et la barre latérale de Microsoft Edge for Business. L'annonce concerne pour le moment le canal Dev ou Beta du programme Windows Insider.

Sont principalement concernés les clients avec une licence pour Microsoft 365 E3, E5, Business Standard ou Business Premium.

Répondre à une préoccupation des entreprises

Bing Chat Enterprise permet aux entreprises d'utiliser l'agent conversationnel animé par l'IA de Microsoft, avec la garantie que leurs conversations ne sont pas exploitées pour des modèles d'IA. Il en va évidemment de même avec son apparition dans Windows Copilot.

" Vous avez la certitude que vos données sont protégées. Les données des conversations ne sont pas sauvegardées, Microsoft n'y a pas accès et vos données ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles sous-jacents ", écrit Microsoft.

" Bing Chat Enterprise s'appuie sur des données web et fournit des réponses complètes et vérifiables avec des citations, ainsi que des réponses visuelles comprenant des graphiques et des tableaux. Il est conçu conformément à nos principes d'IA ", ajoute le groupe de Redmond.

ChatGPT Enterprise pour OpenAI

Basé sur GPT-4 et d'autres technologies provenant d'OpenAI qui a reçu un investissement massif de Microsoft, Bing Chat Enterprise est comparable à ChatGPT Enterprise qu'OpenAI vient tout juste d'inaugurer… sans dévoiler publiquement le prix.

Rappelons que Microsoft 365 Business Standard et Business Premium sont facturés 12,50 $ et 22 $ par utilisateur et par mois (11,70 € et 20,60 € HT). Les comptes Microsoft 365 E3 et E5 pour les entreprises sont à 36 $ et 57 $ (37,70 € HT et 59,70 € HT) par utilisateur et par mois.

A priori, Microsoft devrait proposer Bing Chat Enterprise en tant que fonctionnalité autonome pour 5 $ par mois.