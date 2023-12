Pas encore de suppression pure et simple, mais d'autres ajouts complètent la liste des fonctionnalités pour Windows qui sont frappées d'une obsolescence. Elles ne profitent plus d'un développement actif et ne seront plus mises à jour.

Dorénavant, une prochaine mise à jour de fonctionnalité de Windows est susceptible de les faire disparaître, même si Microsoft n'a pas de calendrier précis à ce sujet et qu'une disponibilité peut demeurer effective temporairement dans le cadre d'options.

Le cas échéant, les outils concernés peuvent avoir été remplacés par d'autres… ou pas. Pour ce mois de décembre, Microsoft indique que la plateforme Windows Mixed Reality est dépréciée, tout comme le mode de console héritée, la reconnaissance vocale qui est remplacée par l'accès vocal dans Windows 11.

L'ultime année pour WordPad

Dans le courant de cette année 2023, Microsoft a eu la main plus lourde pour des fonctionnalités de Windows devenues obsolètes, soit un total de seize contre seulement deux en 2022.

En novembre dernier, cela avait été le cas des services Computer Browser et Webclient (WebDAV), ainsi que du protocole Remote Mailslots, l'application pour obtenir des conseils et astuces avec l'utilisation de Windows.

Les abandons les plus marquants au cours de cette année quasiment écoulée sont sans doute l'iconique WordPad après une existence de près de 30 ans dans Windows, VBScript, voire l'application Cortana qui avait une portée surtout symbolique.