Les mises à jour de fonctionnalité de Windows s'accompagnent certes de nouveautés, mais elles impliquent généralement l'abandon de fonctionnalités anciennes ou de services.

C'est encore le cas suite à la sortie de la mise à jour 23H2 de Windows 11, en sachant que les principales nouveautés avaient été déployées au préalable, dans le cadre d'une mise à jour Moment 4 de la version 22H2 du système d'exploitation.

Trois services sont sacrifiés et frappés d'une obsolescence qui était déjà plus ou moins mise en pratique, même s'il n'est pas encore fait mention d'une suppression pure et simple. Ce sont des services anciens et leur retrait programmé répond à des impératifs de sécurité.

C'est fini pour Computer Browser, WebDAV et Remote Mailslots

Désactivé par défaut dans Windows 10 avec le retrait du support du protocole SMBv1 pour le partage de ressources (fichiers et imprimantes) sur des réseaux locaux, le vieux service associé Computer Browser pour la localisation des ressources est définitivement sur le départ.

Le service Webclient (WebDAV) connaît le même sort et n'est plus démarré par défaut dans Windows. Web Distributed Authoring and Versioning est une extension du protocole HTTP pour la mise à disposition de fichiers ou répertoires, et une transmission à des appareils distants.

Quant à Remote Mailslots qui est également abandonné, Microsoft évoque un protocole IPC (communication inter-processus) non sécurisé qui avait été introduit pour la première fois dans MS-DOS.

Après WordPad et VBScript

Depuis la fin de l'été dernier, d'autres abandons en cours dans Windows ont été plus marquants. C'est par exemple le cas de l'application de traitement de texte WordPad qui a sévi gratuitement pendant quasiment 30 ans.

Le langage de script VBScript (Visual Basic Script) va aussi tirer sa révérence dans Windows. Il sera dans un premier temps relégué en tant que fonctionnalité à la demande, avant sa suppression du système d'exploitation.