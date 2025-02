Publié par Microsoft et annoncé en ce mois de février, un nouvel avis de dépréciation dans Windows 11 concerne la fonctionnalité Location History. Elle est autrement connue en tant que Historique de localisation ou encore Historique des emplacements.

« Nous déprécions et supprimons la fonctionnalité Location History, une API qui permettait à Cortana d'accéder à 24 heures d'historique de l'appareil lorsque la localisation était activée », écrit Microsoft dans son avis.

« Avec la suppression de la fonctionnalité Location History, les données de localisation ne seront plus enregistrées localement et les paramètres correspondants seront également supprimés de la page Paramètres. »

Microsoft parle surtout de Cortana et d'une API

L'annonce de Microsoft a quelque chose d'étrange, dans la mesure où elle souligne l'abandon d'une fonctionnalité intimement liée à Cortana qui est déjà de l'histoire ancienne dans Windows 11. Elle met l'accent sur une API devenue obsolète.

A priori, la suppression de Location History devrait avoir une incidence sur d'autres applications et services qui s'appuyaient sur de telles données pour fournir des informations personnalisées. Il s'agit peut-être pour Microsoft de généraliser ses améliorations de contrôle de la confidentialité et de les rendre plus transparentes.

Quoi qu'il en soit, l'accord explicite de l'utilisateur demeure la norme dans l'Union européenne, dès qu'il est question de l'exploitation de données personnelles.

La fameuse dépréciation

Rappelons que dans Paramètres, il est possible de se rendre dans Confidentialité et sécurité, puis Localisation pour effacer l'historique de localisation d'un appareil.

Microsoft est récemment revenu sur la notion de dépréciation afin de l'expliciter. Une annonce de dépréciation est assimilée à un préavis pour indiquer un retrait ou une suppression à l'avenir. Il n'y a plus de développement actif et d'évolution, mais la suppression effective peut mettre du temps. Et même beaucoup de temps.