Windows Mixed Reality est officiellement obsolète pour Microsoft. Cette plateforme de réalité mixte sera supprimée dans une prochaine version de Windows. L'obsolescence (ou dépréciation) touche également l'application Mixed Reality Portal par voie de conséquence, ainsi que Windows Mixed Reality for SteamVR.

Devenue très discrète au fil du temps pour mêler mondes réel et virtuel, la plateforme Windows Mixed Reality (anciennement Windows Holographic) avait été introduite dans le cadre la mise à jour Windows 10 Creators Update en 2017. Une époque où Microsoft était aussi très intéressé par la 3D pour le grand public.

La même année 2017 et avec Windows 10 Fall Creators Update, une série de casques compatibles Windows Mixed Reality de fabricants comme Acer, Dell, HP, Lenovo ou encore Samsung avaient été lancés. Un pari manifestement perdu.

Mauvais timing pour Microsoft

Windows Mixed Reality n'a pourtant pas complètement disparu des radars. D'après les chiffres de la plateforme de jeux vidéo Steam, les casques Windows Mixed Reality représentent 5,7 % des casques VR utilisés. Le Quest 2 de Meta est à 40,45 % et 5,2 % pour le récent Quest 3.

Désormais, et alors qu'un certain flou règne sur le devenir du casque HoloLens centré sur des usages professionnels, Microsoft se tourne du côté de la plateforme de réalité mixte de Meta et du Quest 3 pour y apporter ses applications et services. Le long apprentissage du métavers…

Il est assez cocasse de constater la voie de garage pour Windows Mixed Reality, alors qu'Apple parle de révolution avec son prochain Apple Vision Pro. Ce dernier n'est surtout pas présenté comme un casque de réalité mixte par le groupe de Cupertino, mais comme un ordinateur spatial.