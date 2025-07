C'est une fonctionnalité attendue de longue date qui pourrait enfin faire son apparition sur Windows 11. Le partage audio simultané sur plusieurs appareils.

En toute simplicité

Repérée par Phantomofearth (@phantomofearth), l'option baptisée « Shared audio » est pour l'instant cachée dans les versions préliminaires du système d'exploitation.

Tout se passerait directement depuis le panneau des paramètres rapides de la barre des tâches. Une fois l'option activée, une fenêtre apparaîtrait avec pour message explicite : « Select two output devices to connect ».

L'utilisateur n'aurait plus qu'à cocher les deux périphériques audio de son choix dans la liste (casques, enceintes, etc.) et à valider. L'audio serait alors instantanément diffusé sur les périphériques sélectionnés.

Source images : @phantomofearth

Mieux vaut tard que jamais

Cette possibilité peut sembler basique, et pour cause. Les smartphones, qu'ils fonctionnent avec Android ou iOS, la proposent depuis de nombreuses années. Les utilisateurs de PC avec Windows doivent eux se tourner vers des solutions alternatives.

Entre le réglage du mixage stéréo peu pratique ou l'installation de logiciels tiers, l'expérience utilisateur n'est pas véritablement optimale. L'intégration native serait donc un gain non négligeable en confort, voire en fiabilité.

D'autres systèmes d'exploitation comme macOS ou Linux permettent d'ailleurs ce genre de configuration depuis bien longtemps.

Rien d'acté pour le moment

Le fait que cette fonctionnalité soit en test - ou dissimulée - dans une preview de Windows 11 ne garantit absolument pas son déploiement pour le grand public. Microsoft a l'habitude d'expérimenter de nombreuses nouveautés qui sont parfois abandonnées en cours de route... sans plus d'explications.