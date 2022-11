D'après une offre d'emploi récemment publiée par Microsoft, le groupe de Redmond a formé une équipe Windows Incubation qu'il cherche à étoffer et dont la mission est d'explorer une nouvelle direction pour le système d'exploitation Windows dans un monde axé sur le cloud.

" Notre travail sera à l'origine de la prochaine vague d'innovation en matière de cloud computing pour Windows, de la définition d'un nouveau modèle d'application hybride capable de passer du local au cloud computing, à l'intégration directe avec Windows 365 ", peut-on lire.

Il est fait mention d'une nouvelle direction pour l'expérience Windows et d'un nouveau modèle commercial. Notamment, des PC à bas coût financés par la publicité et avec un modèle par abonnement.

Une adaptation de Windows 365

Windows 365 a été introduit l'année dernière par Microsoft comme un service cloud et une solution de type Desktop as a Service. En s'appuyant sur la solution de virtualisation Azure Virtual Desktop, c'est un PC Cloud pour Windows 10 ou Windows 11 sur n'importe quel appareil via le navigateur web ou l'application Remote Desktop.

Avec l'édition Windows 365 Business pour des entreprises et jusqu'à 300 utilisateurs, c'est un abonnement mensuel d'une trentaine à une soixantaine d'euros par mois par utilisateur. Le tarif dépend de la configuration (2 processeurs virtuels, 4 / 8 / 16 Go de RAM, 128 Go de stockage), la prise en charge de Microsoft Visual Studio, Power BI et Dynamics 365.

A priori et avec des ajustements, Microsoft a l'intention de décliner ultérieurement ce genre de formule pour les particuliers par exemple. Le faible coût d'appareils faisant office de clients légers serait compensé grâce à un financement par la publicité, et peut-être aussi pour faire passer la pilule d'un abonnement mensuel.

Aussi un moyen d'augmenter les revenus de Microsoft

Rien ne dit à ce stade qu'il y aura effectivement des PC moins chers permettant de profiter de la sorte de Windows 11. L'offre d'emploi de Microsoft demeure relativement évasive. Qui plus est, elle laisse entendre un travail de prospection en cours.

En attendant, Microsoft a déjà expérimenté (programme Windows Insider) le placement de publicités dans Windows et pour certaines applications. Un accueil qui n'a pas été franchement favorable à en juger par les retours d'utilisateurs. Est-ce que cela sera plus acceptable pour le cloud sous la houlette de Windows 365 ?

Pour la publication des derniers résultats trimestriels de Microsoft, le patron Satya Nadella a souligné que malgré la baisse des livraisons de PC, l'utilisation de Windows continue de croître.

" Il y a près de 20 % d'appareils Windows actifs par mois de plus qu'avant la pandémie (ndlr : de Covid-19). En moyenne, les utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 passent 8,5 % de temps en plus sur leurs PC qu'il y a deux ans et demi. " Associer des revenus publicitaires à ce temps en plus pourrait alors être tentant pour Microsoft.