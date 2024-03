Sur Windows 10 et Windows 11, l'écran de verrouillage peut être le théâtre d'une personnalisation avec des anecdotes et des astuces. Un comportement avec une image ou un diaporama en arrière-plan qu'il est toutefois possible de désactiver dans les paramètres.

Via Reddit, des utilisateurs ont rapporté avoir été récemment confrontés à un QR Code affiché sur l'écran d'accueil de Windows. Faisant la promotion de l'application Copilot de Microsoft sur mobile, il n'a guère été apprécié.

En scannant le QR Code, un utilisateur était dirigé vers un site web disposant d'un autre QR Code pour télécharger l'application Copilot sur Android et iOS.

Source image : Reddit

Pour mieux vous... éduquer

La situation était d'autant plus étrange que dans certains cas, un affichage manquant de cohérence et caché par une partie de l'interface de Windows a pu faire croire à un bug. La justification de Microsoft est assez savoureuse.

À Windows Latest, un porte-parole de Microsoft a réagi : " La notification était simplement un moyen d'éduquer les utilisateurs et a depuis été interrompue. Nous attachons une grande importance à l'expérience de nos clients et nous apprenons sans cesse à déterminer ce qui a le plus de valeur et pour qui. "

Manifestement, Microsoft n'a pas visé juste et sa notion d'éducation est assez mystérieuse. Ce n'est pas la première fois que le groupe de Redmond s'adonne à ce genre d'expérience promotionnelle. Au moins en Europe, le DMA pourrait y mettre le holà.