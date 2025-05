Prochainement avec Windows 11, Microsoft a évoqué des améliorations pour la recherche, y compris la possibilité de trouver et d'installer des applications à partir du Microsoft Store.

Un responsable de Microsoft a été plus explicite en publiant une capture d'écran et en mentionnant l'intégration du Microsoft Store dans Windows Search. « Recherchez et installez rapidement des applications directement depuis votre menu Démarrer ou la barre des tâches. »

Une passerelle directe vers le Microsoft Store

Dans le cadre d'une recherche d'une application via Windows Search et si celle-ci n'est pas déjà installée sur l'ordinateur, il sera vérifié si l'application est disponible dans le Microsoft Store.

Le cas échéant, les résultats de recherche afficheront un aperçu incluant le nom, l'icône, une description et un bouton « Obtenir ». Cliquer sur ce bouton lancera le téléchargement et l'installation de l'application, sans avoir à naviguer dans le Microsoft Store.

À défaut d'une installation, l'utilisateur pourra cliquer sur un bouton « Ouvrir dans le Microsoft Store » et s'enquérir de davantage de détails sur l'application.

Simplicité ou surcharge ?

L'objectif est de simplifier et d'accélérer le processus d'obtention des applications. Il pourrait néanmoins rencontrer une certaine forme de réticence en rapport avec la pertinence des résultats, voire une surcharge de la recherche Windows avec des résultats pour des applications prenant trop de place.

L'accueil dépendra de la manière d'implémenter la nouveauté et si elle pourra être facilement désactivée ou non. Un dernier point qui n'est pas clair à ce stade.