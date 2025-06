Un grand coup de balai se prépare. Microsoft a décidé de s'attaquer aux vieux pilotes qui encombrent les serveurs de Windows Update. Loin d'être une simple opération de maintenance, cette initiative a pour but d'améliorer la sécurité et la fiabilité des ordinateurs fonctionnant avec Windows.

Un nettoyage pour plus de sécurité

De nombreux pilotes anciens (legacy) peuvent présenter des vulnérabilités de sécurité ou des soucis de compatibilité avec les systèmes d'exploitation modernes. Pour faire face à cette problématique, Microsoft adopte une mesure proactive.

L'idée est d'assurer que : « Windows Update dispose d'un ensemble optimal de pilotes répondant aux besoins d'une grande variété de périphériques matériels dans l'écosystème Windows, tout en veillant à ce que la posture de sécurité de Microsoft Windows ne soit pas compromise. »

En retirant les éléments largement considérés obsolètes, le groupe de Redmond tente de garantir une meilleure qualité de service globale.

Le processus d'expiration des pilotes

Microsoft parle d'un nettoyage qui consiste à faire expirer les pilotes. Techniquement, il s'agit de retirer toutes les associations d'un pilote à des audiences ou groupes d'appareils dans le Hardware Development Center.

Une fois cette action réalisée, le pilote n'est tout simplement plus proposé à aucun système via Windows Update. La première vague de suppression concernera les pilotes qui ont déjà des remplaçants plus récents et stables disponibles au téléchargement.

Une pratique régulière et encadrée

La manœuvre n'est pas totalement définitive. Une fois un pilote expiré, les partenaires et fabricants disposeront d'une fenêtre de six mois pour faire part de leurs éventuelles préoccupations.

Si aucune action n'est entreprise, la suppression deviendra alors permanente. Il sera néanmoins possible pour un partenaire de republier un pilote retiré, à condition de fournir une justification commerciale solide.

Microsoft prévient en tout cas que ce ne sera pas un événement isolé. « À l'avenir, attendez-vous à ce que ce nettoyage devienne une pratique de routine et préparez-vous à l'introduction de nouvelles directives de publication qui aideront tous les utilisateurs de Windows à maintenir leurs systèmes dans un état sécurisé et fiable. »