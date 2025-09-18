C'est un souci dont souffrent de nombreux administrateurs réseau et utilisateurs : suite à l'application des mises à jour de sécurité de septembre 2025, ils ne peuvent plus accéder à certains dossiers et partages de fichiers sur leur réseau local.

Le responsable ? Un défaut qui perturbe les connexions exploitant le protocole SMBv1 via NetBT. Ce souci concerne une vaste variété de systèmes, allant de Windows 10 à Windows 11, sans oublier Windows Server.

Quel est l'impact concret de cette mise à jour ?

L'erreur survient lorsque vous essayez de vous connecter à des appareils réseau plus anciens qui continuent d'utiliser le protocole SMBv1 (version 1 du Server Message Block) pour le partage de fichiers.

Cela évoque généralement des dispositifs tels que les serveurs de stockage en réseau (NAS) obsolètes, les imprimantes multifonctions ou d'autres équipements qui n'ont pas été mis à jour depuis plusieurs années. Le problème est particulièrement sournois, car il suffit que l'ordinateur client (le vôtre) ou le serveur (l'équipement auquel vous essayez de vous connecter) ait installé la mise à jour pour que la connexion tombe en panne.

Pourquoi Microsoft a-t-il laissé passer un tel bug ?

Parler d'un simple "bug" serait peut-être réducteur. Le protocole SMBv1 est une véritable antiquité informatique, vieux de plus de 30 ans et officiellement déprécié par Microsoft depuis 2014 en raison de ses failles de sécurité béantes.

C'est précisément une de ses vulnérabilités, exploitée par l'outil "EternalBlue" de la NSA, qui a permis la propagation massive du tristement célèbre ransomware WannaCry en 2017.



Depuis des années, Microsoft pousse activement à son abandon et l'a même désactivé par défaut sur les versions récentes de Windows 11. Cette nouvelle panne, bien que présentée comme un problème à corriger, ressemble furieusement à un coup de pouce (ou un coup de pied) pour forcer les derniers retardataires à moderniser leurs équipements. Il s'agit moins d'un accident que d'une conséquence logique du durcissement général de la sécurité de Windows.

Comment gérer la situation jusqu'à ce qu'une solution soit disponible ?

Microsoft a proposé une solution alternative officielle en attendant une correction. Elle implique l'autorisation manuelle du trafic sur le port TCP 445. Cette action contraint la liaison SMB à s'effectuer directement par le biais du protocole TCP, contournant ainsi la couche NetBT qui est responsable du problème.



Bien que cette méthode permette de récupérer l'accès à vos fichiers, elle ne traite pas le problème sous-jacent. Microsoft laisse subtilement entendre que si vous utilisez encore un protocole aussi désuet et fragile que le SMBv1, le souci réel pourrait ne pas être la mise à jour, mais plutôt l'obsolescence de votre équipement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le protocole SMBv1 ?

Le protocole de version 1 du Server Message Block (SMBv1) est désormais dépassé, et était utilisé pour le partage de fichiers, d'imprimantes et autres ressources au sein d'un réseau local. Né dans les années 90, il est aujourd'hui considéré comme totalement obsolète et dangereux à cause de ses nombreuses failles de sécurité. Les versions SMBv2 et SMBv3, bien plus robustes et sécurisées, ont remplacé l'ancienne version.

Comment savoir si j'utilise encore SMBv1 ?

Si vous utilisez des équipements réseau (NAS, disques durs externes en réseau, imprimantes) achetés il y a de nombreuses années et qui n'ont jamais eu de mise à jour de leur firmware, il est probable qu'ils utilisent encore SMBv1. La plupart des systèmes d'exploitation modernes tentent de ne plus l'utiliser par défaut, mais peuvent s'y rabattre pour des raisons de compatibilité.

La solution de contournement est-elle permanente ?

Non, c'est une solution temporaire proposée par Microsoft en attendant un correctif. Cependant, la meilleure solution à long terme est de vérifier si vos appareils réseau peuvent être mis à jour pour désactiver SMBv1 et utiliser SMBv2 ou SMBv3. Si ce n'est pas possible, il est fortement conseillé de les remplacer pour garantir la sécurité de votre réseau.