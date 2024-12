D'après les chiffres de StatCounter, la part de marché de Windows 11 sur les ordinateurs équipés du système d'exploitation de Microsoft approche 35 % fin novembre. La part de marché de Windows 10 est de son côté sous la barre des... 62 %.

Windows 7 continue de faire de la résistance avec une part de marché légèrement inférieure à 2,5 %, tandis que celle de Windows 8.x est à moins de 0,5 % et 0,25 % pour Windows XP.

Sur ordinateur (desktop et portable), la part de marché de Windows est de 73 %, près de 15,4 % pour macOS et 4 % pour Linux. Les chiffres se basent sur plus de 5 milliards de pages vues par mois par des internautes du monde entier et sur plus de 1,5 million de sites.

Microsoft intensifie sa campagne

Quitte à faire de la publicité assez intrusive pour Windows 11 et les Copilot+ PC, Microsoft rappelle actuellement en plein écran sur des configurations Windows 10 que le support de ce système d'exploitation prendra fin le 14 octobre 2025.

Il existe toutefois un programme ESU (Extended Security Updates) pour Windows 10. Pour les particuliers, ce programme autorisera une année supplémentaire afin de recevoir des mises à jour de sécurité critiques et importantes. Il faudra débourser 30 dollars.

À noter que selon la dernière enquête mensuelle de la plateforme de jeux vidéo Steam de Valve (participation facultative), Windows 11 sur les ordinateurs des joueurs concerne près de 53 % des configurations, quand Windows 10 est à un peu plus de 43 %.