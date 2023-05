Au cours des prochaines semaines et dans le cadre d'un déploiement pour le programme Windows Insider, Microsoft a souligné quelques petites améliorations pratiques dans les tuyaux pour Windows 11, même si elles sont par exemple plus anecdotiques que l'introduction de Windows Copilot.

Ainsi, Windows Terminal permettra pour les développeurs d'organiser leurs différents shells sur Windows dans des onglets qui pourront être glissés et déposés afin de les ouvrir dans des fenêtres. Un glisser-déposer qui n'est actuellement pas pris en charge.

Directement depuis la barre des tâches, il sera par ailleurs possible de mettre fin à une tâche récalcitrante en cours d'exécution, sans le besoin d'ouvrir le Gestionnaire des tâches. Qui plus est, il sera possible d'identifier rapidement et d'accéder à toutes les instances de chaque application d'un simple clic.

La fin d'une époque...

Une autre annonce discrète, qui a finalement fait grand-bruit, est l'ajout du support natif pour des formats d'archive supplémentaires. En l'occurrence, cela comprend rar, tar, 7-zip, gz et de nombreux autres formats en s'appuyant sur la bibliothèque libarchive du projet open source éponyme.

" Vous pouvez désormais améliorer les performances de la fonctionnalité d'archivage lors de la compression sur Windows. " 7-Zip et RAR sont particulièrement concernés, outre ZIP comme c'est le cas actuellement en envoyant vers un dossier compressé.

Pour beaucoup d'observateurs, c'est quasiment un arrêt de mort concernant WinRAR et sa licence commerciale avec la fameuse période d'essai gratuit pendant 40 jours... bien que souvent contournée pour ouvrir et gérer des fichiers RAR (et autres).

Windows 11 22H2 Moment 3

Via Windows Update et hors du programme Windows Insider, Microsoft propose d'ores et déjà un aperçu d'une mise à jour cumulative KB5026446 pour Windows 11 version 22H2. C'est officieusement Windows 11 22H2 Moment 3. Du moins une partie.

Cette mise à jour ajoute notamment le support Bluetooth Low Energy (LE) Audio, un indicateur spécifique dans la barre des tâches lors de la connexion à un VPN, la transcription automatique de l'audio en temps réel pour plus de langues avec les sous-titres (dont le français).

Après la preview, la mise à jour sera poussée pour l'ensemble des utilisateurs en marge du prochain Patch Tuesday de juin.