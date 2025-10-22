La croisade contre l'accès des mineurs aux contenus pornographiques est en train de franchir un nouveau cap, potentiellement dangereux pour les libertés de tous. Dans le Wisconsin, un projet de loi ne se contente plus d'exiger une vérification d'âge : il veut purement et simplement interdire l'usage d'un VPN pour accéder aux sites pour adultes.

Une mesure radicale qui, si elle était adoptée, pourrait créer un précédent lourd de conséquences pour la liberté en ligne.

Pourquoi cette chasse aux VPN ?

L'argument officiel derrière cette chasse aux VPN ? La protection des mineurs. Pour les législateurs à l'origine du texte (AB 105/SB 130), les VPN représentent une "faille" béante dans les systèmes de vérification d'âge, car ils permettent de masquer sa localisation et de contourner les restrictions. Une vision partagée par d'autres, comme au Michigan où un projet similaire est en discussion, ou même au Royaume-Uni.





Le problème, c'est que cette logique s'attaque à un outil essentiel pour la protection de la vie privée de millions de personnes, des simples citoyens aux journalistes et activistes.

Est-ce techniquement réalisable ?

Le problème, c'est que la mise en œuvre d'une telle mesure est un véritable casse-tête technique, voire une mission impossible. Par définition, un VPN masque l'adresse IP réelle de l'utilisateur. Comment un site web pourrait-il donc savoir qu'un visiteur se connecte depuis le Wisconsin pour le bloquer ? Le risque est que, pour se conformer à la loi, les sites soient contraints de bloquer tous les utilisateurs de VPN, quelle que soit leur provenance.





Sans compter que les fournisseurs de VPN les plus avancés utilisent des techniques d'obfuscation pour rendre leur trafic indiscernable d'une connexion classique. "Nous ne voulons pas être forcés de traquer les contenus, ni devenir un outil de blocage", a déjà prévenu Proton VPN.

Quel est le risque pour les libertés ?

Cette situation n'est pas sans rappeler l'imbroglio français : depuis que l'Arcom a imposé une vérification d'âge stricte, les principaux sites pour adultes ont préféré bloquer l'accès à la France, provoquant une explosion de l'usage des VPN. Un parfait exemple de l'effet inverse de celui recherché. Pour les associations de défense des libertés numériques comme Fight for the Future, le constat est sans appel : "Ce projet ne rendra pas les enfants du Wisconsin plus sûrs. Il poussera simplement les gens vers les marges et incitera les ados à prendre encore plus de risques numériques pour trouver ce qu’ils cherchent en ligne."





Si la loi passe, le Wisconsin deviendrait le premier État américain à criminaliser l’usage d’un VPN pour consulter du contenu adulte. Un précédent qui risque d'ouvrir la voie à d'autres restrictions, tout en soulevant de sérieuses questions sur l’équilibre entre protection de l’enfance et libertés individuelles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Cette loi est-elle déjà en vigueur ?

Non. Le projet de loi AB 105/SB 130 a été validé par l'Assemblée du Wisconsin et est maintenant en cours d'examen au Sénat. Il n'est donc pas encore entré en vigueur.

Quels sites sont concernés par ce projet de loi ?

Le texte reste vague et vise tout site qui "publie ou distribue sciemment et intentionnellement du matériel nuisible aux mineurs". Si les sites pornographiques sont la cible première, la formulation pourrait potentiellement inclure certaines plateformes de réseaux sociaux.

Comment les sites pourraient-ils appliquer une telle interdiction ?

C'est le principal point de blocage technique. Il est extrêmement difficile, voire impossible, pour un site web de déterminer avec certitude la localisation réelle d'un utilisateur de VPN. La mesure pourrait conduire à des blocages excessifs et pénaliser des utilisateurs en dehors du Wisconsin.