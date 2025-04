Spécialiste de la santé connectée, la marque française Withings avait dévoilé le dispositif BeamO lors du CES 2024 de Las Vegas.

Plus d'un an après, cet outil est proposé en France au prix de 249,95 € sur withings.com, avec trois d'abonnement offerts à Withings+, ce qui comprend un Cardio Check-up. Il sera disponible mi-mai chez des revendeurs.

Intronisé thermomètre du futur, la promesse de BeamO est de permettre de réaliser un bilan de santé complet à domicile. Des données sur le cœur, les poumons et l'oxygénation qui peuvent être partagées dans le cadre d'une téléconsultation.

Plusieurs appareils de santé en un seul

Avec écran d'affichage, l'appareil est multiscope. Il mesure la température corporelle via une analyse de l'artère temporale, effectue des électrocardiogrammes, évalue la saturation en oxygène dans le sang et fait office de stéthoscope, afin de surveiller le cœur et les poumons.

En plus des ondes lumineuses pour l'analyse et l'interprétation de la température et de la circulation sanguine, des ondes acoustiques de la poitrine ou du dos sont capturées à l'aide d'un disque piézoélectrique, puis exploitées.

Avec un adaptateur USB-C vers prise jack, BeamO permet d'écouter les résultats de l'auscultation par le stéthoscope, avant de les transférer, de les stocker et de les partager dans l'application Withings. Lors d'une téléconsultation, une diffusion audio peut se faire directement auprès d'un praticien de santé.

En moins d'une minute

Selon Withings, BeamO effectue un bilan de santé 4-en-1 de la température corporelle, de la santé cardiaque et pulmonaire en moins d'une minute.

« BeamO rend disponible pour la première fois en vie réelle les principaux paramètres vitaux mesurés lors des consultations médicales. […] C'est une vraie révolution dans la téléconsultation qui devient enfin une vraie consultation médicale, en intégrant le volet recueil des mesures », déclare Éric Carreel, fondateur et président de Withings.