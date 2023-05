Une autre journée qui se termine en beauté. En effet, pour ne pas vous laisser sur votre faim, nous vous avons concocté une sélection de produits, classés par catégorie.

Commençons avec l'aspirateur robot OKP K2. Ce robot aspirateur possède une puissance d'aspiration de 2100 Pa et n'a pas peur des poils d'animaux. Ses deux brosses rotatives rabattent la poussière vers le centre de l'appareil, où se situe la bouche d'aspiration. Le capteur de collision en 6 dimensions l'empêche de franchir une marche et de tomber. Il est entièrement configurable via l'application dédiée, OKP App.

Cet aspirateur robot OKP K2 est vendu 109,99 € au lieu de 189,99 € soit 21% de réduction + coupon vendeur de 40 € sur Amazon. La livraison est gratuite, pour le lendemain.

D'autres aspirateurs robots sont également en promotion comme :







Et d'autres articles sont à prix réduit à savoir :

TV

Écouteurs sans fil

Disque SSD







