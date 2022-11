Le 17 mai 2020, c'est à bord d'une fusée Atlas V que la navette spatiale X-37B de l'armée américaine a décollé depuis le Centre spatial Kennedy en Floride. Elle a effectué son retour sur Terre le 12 novembre à l'issue d'une mission OTV-6 (Orbital Test Vehicle-6).

Pour cette navette spatiale réutilisable sans pilote de la Space Force conçue par Boeing, le sixième vol OTV-6 est synonyme de record. L'engin a en effet passé un total de 908 jours en orbite terrestre basse. Le précédent record était de 780 jours, lors du vol OTV-5 de septembre 2017 à octobre 2019.

" Depuis son premier lancement en 2010, la navette X-37B a battu des records et a fourni à notre nation une capacité inégalée pour tester et intégrer rapidement de nouvelles technologies spatiales ", déclare Jim Chilton, vice-président de Boeing Space and Launch.

Le déploiement d'un microsatellite FalconSat-8

Avec le succès de sa sixième mission, le drone spatial a désormais parcouru près de 2,1 milliards de kilomètres et passé un total de 3 774 jours dans l'espace, afin de mener des expériences dans le cadre de partenariats pour le gouvernement et l'industrie des États-Unis.

Long de près de 9 m pour une envergure de 4,5 m, le X-37B a une masse à vide de 3,5 tonnes et de 5,45 tonnes au lancement. Il dispose de panneaux solaires pour son alimentation en énergie. Dans le cadre de sa dernière mission, l'engin spatial a transporté pour la première fois un module de service attaché à l'arrière dans le but d'accueillir plusieurs expériences.

Le vol OTV-6 a notamment permis d'embarquer le microsatellite FalconSat-8 qui a été déployé en octobre 2021 et reste en orbite. Pour l'United States Air Force Academy (Académie de la Force aérienne des États-Unis), le petit satellite transportait cinq charges utiles expérimentales.

Tout n'est pas dit avec X-37B

L'United Space Force communique par ailleurs sur l'étude de l'effet d'une exposition spatiale de longue durée et aux rayonnements pour des semences et des matériaux, la transformation des radiations solaires en énergie radio-électrique et la possibilité d'un transfert de cette énergie vers la Terre.

Pour autant, l'armée américaine demeure évidemment très discrète sur les véritables capacités d'un engin spatial comme le X-37B et la teneur de ses missions conserve une large part de mystère.

N.B. : Source images : United States Space Force.