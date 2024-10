Fin décembre dernier, une fusée Falcon Heavy de SpaceX a mis en orbite la très secrète navette spatiale X-37B pour le compte de l'US Space Force et avec le soutien de l'Air Force Rapid Capabilities Office.

Cette version militaire et autonome de la navette conçue par Boeing effectue sa septième mission OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7). Sa précédente mission OTV-6 avait établi un record de 908 jours en orbite terrestre basse.

La durée de la mission OTV-7 n'est pas connue, mais l'US Space Force communique sur une série de manœuvres qui vont être effectuées par X-37B, à savoir une utilisation de la traînée de l'atmosphère terrestre pour modifier son orbite en dépensant ainsi un minimum de carburant.

Aérofreinage et largage du module de service

Lors de cet aérofreinage (ou freinage atmosphérique) jusqu'à présent jamais réalisé par la navette X-37B, cette dernière va larguer son module de service utilisé pour transporter des charges utiles supplémentaires.

Depuis son lancement en décembre 2023, l'US Space Force indique que la navette X-37B mène des expériences sur les effets des radiations et teste des technologies de connaissance du domaine spatial sur une orbite hautement elliptique. Pas plus de détails…

Les manœuvres entrent dans le cadre d'opérations spatiales responsables et pour se conformer aux règles de réduction des débris spatiaux. De manière contrôlée, le module de service sera détruit dans l'atmosphère terrestre.

Retour mission OTV-6 de X-37B (source image : United States Space Force)

Vers un nouveau record de temps de vol pour X-37B ?

" Une fois la manœuvre d'aérofreinage terminée, le X-37B reprendra ses objectifs de test et d'expérimentation jusqu'à ce qu'ils soient atteints, après quoi le véhicule se désorbitera et effectuera un retour en toute sécurité, comme il l'a fait au cours de ses six missions précédentes ", écrit l'US Space Force. Un retour sur Terre ponctué d'un atterrissage à la manière d'un avion.

N.B. : Source image (vignette) : Boeing Space.