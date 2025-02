Surprise de l'United States Space Force qui publie une rare image prise dans l'espace par la très secrète navette spatiale militaire X-37B. Si elle n'est pas la plus spectaculaire du genre, Space.com souligne qu'il s'agit de la première photo en orbite publiée par cet engin autonome.

« Une caméra embarquée de X-37B, utilisée pour garantir la santé et la sécurité du véhicule, capture une image de la Terre tout en menant des expériences en orbite elliptique élevée en 2024 », écrit la Space Force des États-Unis sur la plateforme X.

Elle ajoute que dans le cadre de sa septième mission, l'avion spatial a exécuté une série de manœuvres inédites d'aérofreinage pour changer son orbite terrestre en utilisant un minimum de carburant. Et ce sera tout pour les explications…

Une mission OTV-7 qui a décollé fin 2023

Pour le compte de l'US Space Force et avec le soutien de l'Air Force Rapid Capabilities Office, une fusée Falcon Heavy de SpaceX a procédé au lancement de la navette spatiale X-37B fin décembre 2023.

Baptisée OTV-7 (Orbital Test Vehicle-7), la durée de la mission n'est pas connue. La précédente mission OTV-6 avait établi un record de 908 jours en orbite terrestre basse. Il y a donc encore beaucoup de marge.

Retour mission OTV-6 de X-37B (source image : United States Space Force)

La suite d'une annonce en octobre

En octobre dernier, la branche des forces armées des États-Unis pour la conduite d'opérations militaires dans l'espace avait déjà surpris en communiquant sur la série de manœuvres de X-37B s'appuyant sur la traînée de l'atmosphère terrestre pour modifier son orbite.

« Une fois la manœuvre d'aérofreinage terminée, X-37B reprendra ses objectifs de test et d'expérimentation jusqu'à ce qu'ils soient atteints, après quoi le véhicule se désorbitera et effectuera un retour en toute sécurité, comme il l'a fait au cours de ses six missions précédentes », pouvait-on lire dans un communiqué.

N.B. : Source image (vignette) : Boeing - United States Space Force (vue d'artiste).