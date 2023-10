Sur les cendres de Twitter et sous la houlette d'Elon Musk, le réseau social X est en pleine mutation pour tendre vers une super application de type WeChat en Chine. Cette dernière associe messagerie et service pour des paiements.

Une nouvelle étape importante en ce sens est franchie avec l'introduction des appels audio et vidéo. En comparant X à un annuaire mondial, Elon Musk avait évoqué les appels audio et vidéo dans le courant de l'été dernier, et sans avoir besoin d'un numéro de téléphone comme c'est le cas pour WhatsApp.

Pour le moment, la disponibilité est réduite. Le déploiement concerne l'application X sur iOS et prochainement sur Android. Elle s'adresse à des abonnés Premium, même si tous les comptes peuvent recevoir des appels.

Avec la messagerie privée (DM)

Les appels audio et vidéo sur X peuvent être autorisés de la part de personnes du carnet d'adresses, des personnes qui sont suivies, des utilisateurs vérifiés ou les trois cas de figure à la fois. Ils sont conditionnés aux messages privés.

Il n'est possible de passer des appels que dans le cadre d'une conversation en messagerie privée déjà existante ou nouvelle. Sur une page d'aide, X détaille la gestion des appels audio et vidéo.

A priori, les appels vidéo sur X devraient également faire leur apparition sur PC et ordinateur Mac, comme l'avait souligné Elon Musk. Sur iOS, ils s'appuient sur l'API CallKit. Elle permet de répondre à un appel de la même manière qu'un appel standard sur l'écran de verrouillage.