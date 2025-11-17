La plateforme X officialise le déploiement de Chat, son service de messagerie qui remplace l'ancienne infrastructure de DMs. Promise de longue date, cette messagerie sera disponible sur iOS et le Web, une version Android devant suivre ultérieurement.

Les anciens messages seront conservés dans la nouvelle interface qui permettra à X (anciennement Twitter) de rivaliser avec les applications de messagerie dédiées comme WhatsApp ou Telegram.

Des nouveautés apportées par Chat

Chat introduit des fonctionnalités standard sur d'autres plateformes, comme les appels audio et vidéo, le partage de fichiers, et la possibilité d'éditer ou de supprimer des messages déjà envoyés.

Des options de confidentialité, telles que les messages éphémères (qui s'autodétruisent après un certain temps) et des notifications en cas de capture d'écran (avec une option pour les bloquer), sont aussi intégrées.

Le réseau social d'Elon Musk confirme par ailleurs qu'un travail est mené sur une fonction de notes vocales.

Un chiffrement de bout en bout

X affirme que Chat utilise le chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les messages et les fichiers, ce qui inclut les messages de groupe et les médias. Toutefois, les métadonnées associées aux messages ne sont pas chiffrées.

En outre, X précise dans son centre d'aide : " Actuellement, nous n'offrons pas de protection contre les attaques de type man-in-the-middle ". Si une conversation chiffrée venait à être compromise, ni l'expéditeur ni le destinataire ne le sauraient.

Pour la super-app voulue par Elon Musk

Le déploiement de Chat s'inscrit dans la vision d'Elon Musk de transformer X en une application à tout faire, à l'image de WeChat en Chine, qui combine messagerie, paiements et médias sociaux. Elon Musk avait évoqué le projet sous le nom de XChat.