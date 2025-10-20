Le réseau social X déploie deux changements qui redéfinissent l'expérience utilisateur et le modèle économique de la plateforme. Une modification de l'affichage des liens externes sur iOS et un " X Handle Marketplace " pour les abonnés payants.

Comment X compte-t-il augmenter l'engagement sur les liens ?

La plateforme teste sur iOS une nouvelle interface qui, lors d'un clic sur un lien, réduit le post original en un bandeau en bas de l'écran au lieu de le faire disparaître. L'objectif est de toujours laisser visibles les boutons J'aime, Reposter et Répondre pour booster l'engagement global.

Selon Nikita Bier, responsable produit, cette modification répond à une plainte récurrente des créateurs : la faible portée des publications contenant des liens. Il explique que le problème vient du fait que " le navigateur web couvre le post et les gens oublient de Liker ou de Répondre ", ce qui empêche X d'obtenir " un signal clair sur la qualité du contenu ".

Cette initiative s'inscrit dans la vision d'Elon Musk de faire de X une application à tout faire que les utilisateurs n'auraient jamais besoin de quitter.

Une place de marché pour les noms d'utilisateur

En parallèle, X a officialisé le lancement du X Handle Marketplace. Ce service (en bêta et sur liste d'attente), accessible aux abonnés Premium+ et Premium Business, permet de rechercher et de demander des noms d'utilisateur (@) actuellement inactifs.

La plateforme a créé deux catégories : les " Priority handles " (noms complets, phrases), qui seront gratuits, et les " Rare handles ". Ces derniers seront payants. Il est précisé des prix pouvant aller de... 2 500 $ à plus de sept chiffres, selon la demande et l'unicité.

Si un utilisateur annule son abonnement Premium, il perdra le pseudo acquis et son compte reviendra à son nom d'utilisateur d'origine.

Une évolution de l'algorithme en prime

Elon Musk par ailleurs annoncé une évolution du système de recommandation sur X. Il explique que " Grok lira littéralement chaque post et regardera chaque vidéo (plus de 100 millions par jour) pour associer les utilisateurs au contenu qu'ils sont le plus susceptibles de trouver intéressant ".

Ce basculement vers une IA analysant le contenu réel plutôt qu'un algorithme basé sur des règles (comme les likes et les réponses) vise, selon lui, à résoudre le problème des " nouveaux utilisateurs ou des petits comptes ", dont les publications ne sont vues par personne.