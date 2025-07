Le ton monte sérieusement entre le réseau social X et le régulateur des médias en Irlande. La plateforme d'Elon Musk se retrouve dans le viseur du Coimisiún na Meán pour un manquement présumé à la nouvelle législation sur la sécurité en ligne (Online Safety Code).

À défaut de mesures efficaces pour empêcher les mineurs d'accéder à des contenus pornographiques, la menace d'une lourde sanction financière pèse sur X.

Une mise en conformité qui se fait attendre

Depuis le 21 juillet, la loi irlandaise est claire. Les plateformes de partage de vidéos qui hébergent de la pornographie doivent utiliser un système de vérification d'âge efficace. Problème, après neuf mois accordés pour se préparer, X semble faire la sourde oreille.

Le régulateur irlandais a été direct dans son constat initial : « Sur la base d'un premier examen de la plateforme X, nous ne voyons aucune preuve des mesures prises pour se conformer à cette exigence de vérification de l'âge ».

Le Coimisiún na Meán indique en outre avoir aussi fait part d'autres préoccupations concernant le respect par X de la législation, notamment la disponibilité des outils de contrôle parental.

De grosses sanctions financières

Face à ce qui s'apparente à une non-conformité, le gendarme irlandais des médias avait exigé des explications de la part de X avant ce vendredi 25 juillet, avertissant qu'il n'hésiterait pas à prendre des mesures si le manquement était avéré.

La plateforme risque une amende pouvant aller jusqu'à 20 millions d'euros, ou 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial. Parallèlement, X fait face à une autre demande d'information, avec une échéance fixée au 8 août, sous peine d'une amende de 500 000 €.

La riposte de X et le contexte européen

Loin de se laisser faire, la plateforme d'Elon Musk avait contesté le code de sécurité en ligne devant la Haute Cour irlandaise.

Politico rappelle qu'un porte-parole de X avait précédemment affirmé que l'entreprise était « pleinement engagée à se conformer à toutes les lois et réglementations applicables » et que l'implémentation de ce code était une priorité.

Cette affaire s'inscrit dans un mouvement plus large, la loi irlandaise étant une application d'une directive européenne. D'autres pays sont sur une ligne similaire, comme la France qui envisage même de considérer X comme une plateforme pornographique pour lui imposer des règles plus strictes.

X et le contenu adulte

L'année dernière, le réseau social X a clarifié ses règles d'utilisation, autorisant officiellement les contenus pornographiques qui n'avaient jamais été interdits en pratique. De tels contenus sensibles peuvent être masqués pour en limiter l'accès.

" Vous pouvez partager des contenus comportant de la nudité destinée aux adultes et des actes sexuels, produits et diffusés avec le consentement des personnes représentées, si toutefois ils sont marqués correctement et s'ils ne sont pas placés dans des zones très visibles. "

Avec l'étiquetage idoine, les utilisateurs de moins de 18 ans ne peuvent pas afficher ces contenus qui sont accompagnés d'un message d'avertissement. Il en va de même pour les utilisateurs n'ayant pas renseigné leur date de naissance sur leur profil.