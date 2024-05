Pour ses abonnés Premium, le réseau social X introduit une fonctionnalité Stories qui s'appuie sur l'IA Grok. Sous condition d'accès au chatbot animé par le modèle d'IA générative, ces Stories sur la plateforme d'Elon Musk concernent pour le moment le Web et l'application X pour iOS.

" Découvrez ce dont le monde parle avec Stories sur X. " Dans la section Explorer et via l'onglet " Pour vous " (For you), des résumés des tendances générés par Grok sont ainsi proposés. En rappelant que ces tendances sont personnalisées en fonction des abonnements, des centres d'intérêt ou encore de la localisation.

Les résumés sont accompagnés d'un message en forme d'avertissement, afin de souligner que Grok peut faire des erreurs et qu'il est conseillé de procéder à des vérifications. Une allusion aux hallucinations de l'IA générative.

Un risque de désinformation

Une particularité de Grok est son accès en temps réel aux données de X, ainsi que son ton voulu sarcastique, ce qui devrait naturellement avoir une influence sur la fonctionnalité Stories et les résumés proposés.

Par ailleurs, ce sont les discussions sur X qui alimentent l'essentiel des résumés, et non le texte des articles eux-mêmes sur lesquels les discussions portent. La fidélité d'une information est ainsi susceptible d'être compromise, compte tenu de la teneur des publications sur X qui sont le plus souvent des réactions ou des opinions.

Pour ChatGPT et ses modèles d'IA, OpenAI continue de son côté d'annoncer des accords de licence avec des éditeurs de presse.