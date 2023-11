Selon des documents internes consultés par le New York Times, le réseau social X pourrait perdre jusqu'à 75 millions de dollars de recettes publicitaires d'ici la fin de cette année. Une conséquence de l'interruption des campagnes publicitaires de grandes marques.

Cette situation concerne Apple, Disney et IBM. Toutefois, plus de 200 divisions publicitaires de groupes comme Airbnb, Amazon, Coca-Cola et Microsoft auraient fait de même ou envisageraient de mettre en pause leurs campagnes de marketing sur l'ancien Twitter.

Des chiffres réfutés par X

X conteste les chiffres du quotidien américain. Ils seraient soit obsolètes, soit en lien avec un exercice interne d'évaluation du risque total.

Quelque 11 millions de dollars de revenus seraient tout de même potentiellement menacés. Il faudrait en outre tenir compte du retour de certains annonceurs sur la plateforme et de l'augmentation des dépenses d'autres annonceurs.

La modération sur X nourrit les inquiétudes des marques, tandis que d'après un rapport de Media Matters for America, des publicités d'Apple et Oracle ont été affichées à côté de contenus pro-nazis. Propriétaire et directeur technique de X, Elon Musk a en outre suscité la polémique en soutenant un message antisémite.

Elon Musk a mis sa menace à exécution contre Media Matters

La semaine dernière, X Corp. a décidé de porter plainte contre Media Matters, l'accusant d'avoir fabriqué des images et d'une stratégie médiatique pour chasser les annonceurs de la plateforme X.

" Media Matters a sciemment et de manière malveillante fabriqué des images représentant les messages des annonceurs sur le réseau social de X Corp. à côté de contenus néonazis et nationalistes blancs, puis a présenté ces images fabriquées comme s'il s'agissait de l'expérience d'utilisateurs typiques sur la plateforme. "

Président et patron de Media Matters for America, Angelo Carusone avait réagi en déclarant qu'Elon Musk " n'est pas un défenseur de la liberté d'expression, mais un tyran qui menace d'intenter des procès sans fondement. […] S'il nous poursuit en justice, nous gagnerons. "