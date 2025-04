À partir du 10 avril prochain, les comptes parodiques sur le réseau social X devront encore monter d'un cran dans leur identification. Ils devront inclure un mot-clé spécifique du type « Parodie » au début du nom du compte et « éviter d'utiliser des avatars identiques aux entités qu'ils représentent ».

Avec d'autres mots-clés idoines, la disposition s'appliquera également aux comptes de commentaires et de fans.

« Un compte parodique, de commentaires ou de fan a pour but de parler d'une personne, d'un groupe ou d'une organisation qu'il décrit dans son profil, d'en faire la satire ou de partager des informations à son sujet », explicite X.

Des étiquettes déjà testées

En début d'année et sans caractère obligatoire initialement, le réseau social d'Elon Musk avait annoncé des étiquettes pour les comptes parodiques et leurs publications. Manifestement, ce n'était pas suffisant.

« Ces changements ont pour but d'aider les utilisateurs à mieux comprendre la nature non affiliée des comptes PCF (ndlr : Parodie, Commentaires et Fan) et de réduire le risque de confusion ou d'usurpation d'identité », insiste X.

Dans le même temps, le réseau social encourage le signalement de tout compte usurpant l'identité de quelqu'un ou induisant les utilisateurs en erreur.

Des anciennes méthodes à la nouvelle donne

Sur X, Elon Musk lui-même est particulièrement sujet à des comptes parodiques. Pendant longtemps, ces comptes ont simplement ajouté « Parodie » entre parenthèses et à la fin du nom d'utilisateur pour signifier leur nature parodique.

Une mention dans la biographie pouvait également être considérée comme suffisante. Désormais, ce sera un assemblage de plusieurs types d'identification, sans savoir si la bonne formule a effectivement été trouvée. Réponse après le 10 avril…

Le nouveau tour de vis semble viser les cas où la parodie est utilisée comme un subterfuge pour nuire à la réputation d'une personne, voire pour diffuser de fausses informations. A priori, il n'est pas question de restreindre la satire sur X.