Le conflit entre X et l'industrie de la musique franchit une nouvelle étape. Le réseau social d'Elon Musk a déposé une plainte antitrust contre des éditeurs de musique et leur association professionnelle, la National Music Publishers Association (NMPA).

X soutient être victime d'une campagne orchestrée visant à exploiter un pouvoir de monopole pour imposer des licences collectives à des tarifs jugés abusifs.

X accuse les éditeurs de collusion

Selon la plainte déposée devant un tribunal du Texas, X affirme s'être vu refuser la possibilité d'acquérir une licence auprès d'un éditeur de musique individuel à des conditions concurrentielles.

La plateforme accuse les éditeurs, y compris Universal Music, Sony Music et Warner Music, de s'entendre pour ne proposer que des accords globaux, privant ainsi X des bénéfices de la concurrence.

L'objectif de l'action en justice est d'obtenir une ordonnance du tribunal forçant les éditeurs à négocier individuellement, en plus de dommages et intérêts non spécifiés.

X soutient que cette situation nuit à ses utilisateurs, qui risquent la suspension de leur compte en publiant des chansons pour lesquelles la plateforme n'a pas pu obtenir les droits nécessaires.

Un contexte déjà tendu avec X

Cette plainte s'inscrit dans un conflit qui dure depuis des années. La NMPA a poursuivi X pour une violation des droits d'auteurs, lui réclamant 250 millions de dollars de dédommagements pour l'utilisation illégale de plus de 1 700 chansons.

Le patron de la NMPA estime que l'action en justice de X est sans fondement et relève d'un effort de mauvaise foi pour détourner l'attention. Il souligne que X est la seule grande entreprise de médias sociaux qui ne joue pas le jeu des licences pour des chansons sur sa plateforme.

La situation contraste avec d'autres plateformes telles que TikTok qui ont fini par conclure des accords.

Les requêtes de retrait dans le débat

À noter que X accuse aussi les éditeurs de musique d'avoir instrumentalisé le Digital Millennium Copyright Act (DMCA) aux États-Unis, afin d'exercer une pression à son encontre via des notifications de retrait à grande échelle.