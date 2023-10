Le réseau social X (anciennement Twitter) introduit de nouvelles formules pour son abonnement payant Premium. Le choix est désormais proposé entre Basique, Premium et Premium+ qui sont respectivement à 3, 8 et 16 dollars par mois dans le cadre d'une souscription sur le Web. En France, ce sont des tarifs de 3,60, 9,60 et 19,20 euros par mois.

Les nouveautés sont donc les formules Basique et Premium+. Deux fois plus cher que le forfait Premium, le forfait Premium+ reprend les mêmes avantages en y ajoutant un accès complet à la suite d'outils de création sur lesquels travaille la plateforme, un boost de visibilité de toutes les réponses et la suppression de toutes les publicités (au lieu d'une réduction de moitié).

Le forfait Basique fait l'impasse sur les outils destinés aux créateurs et le partage des revenus qui en découle. Le boost des réponses est dit léger et les publicités demeurent. L'édition des messages et les publications plus longues sont de la partie, mais l'abonnement Premium Basique ne permet pas d'obtenir la coche bleue.

Coche bleue et désinformation

D'après une analyse de NewsGuard, les profils dits vérifiés avec la coche bleue sur X sont à l'origine de 74 % des allégations les plus virales, fausses ou non fondées, en rapport à la guerre entre Israël et le Hamas. Les comptes vérifiés sur X sont ainsi qualifiés de super-propagateurs de désinformation sur le conflit.

Patronne de X, Linda Yaccarino assure toutefois que de réels progrès dans la lutte contre la désinformation sur la plateforme ont été réalisés. Elle met notamment en avant les notes de la communauté (Community Notes) pour apporter du contexte, voire de la contradiction.

Propriétaire de X, Elon Musk vient d'annoncer que toutes les publications ayant fait l'objet d'une correction par les notes de la communauté ne sont plus éligibles à un partage des revenus. Avec ce changement pour la monétisation, " l'idée est de maximiser l'incitation à l'exactitude plutôt qu'au sensationnalisme. "

Making a slight change to creator monetization:



Any posts that are corrected by @CommunityNotes become ineligible for revenue share.



The idea is to maximize the incentive for accuracy over sensationalism. — Elon Musk (@elonmusk) October 29, 2023

Prochainement un système de paiement

Depuis peu, les appels audio et vidéo sont testés sur X. Ils sont conditionnés à la messagerie privée. Elon Musk a l'ambition d'une évolution vers une super application inspirée du modèle de WeChat en Chine, en association la messagerie et un service pour des paiements.

" Nous voulons que l'argent sur X circule aussi librement que les informations et les conversations. […] Nous nous apprêtons à lancer un système de paiement mondial ", déclare Linda Yaccarino.