Depuis son rachat et les frasques d'Elon Musk dans ses publications, l'ancien Twitter est confronté à une fuite des annonceurs qui s'inquiètent d'une prolifération des discours haineux sur la plateforme. Dans ce contexte, ils sont peu enclins à voir leurs publicités placées à côté de certains messages.

Directrice du réseau social, Linda Yaccarino annonce que X (X Corp.) porte plainte aux États-Unis contre des annonceurs pour boycott illégal. La plainte antitrust vise la Global Alliance for Responsible Media (GARM), la World Federation of Advertisers (WFA) et des membres de la GARM (CVS Health, Mars, Orsted et Unilever).

Créée en 2019 par la Fédération mondiale des annonceurs, la GARM est une initiative interprofessionnelle qui se donne pour mission d'aider à relever le défi des contenus en ligne illégaux ou préjudiciables sur les plateformes. Elle élabore des directives de sécurité pour la monétisation via la publicité.

Un rapport à l'appui

" Chaque jour, des centaines de millions de personnes viennent sur X pour faire partie de la seule conversation globale en temps réel ", écrit Linda Yaccarino. Elle cite un récent rapport d'une commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis concernant la GARM.

" La GARM et ses membres ont directement organisé des boycotts et utilisé d'autres tactiques indirectes pour cibler des plateformes, des créateurs de contenu et des organismes d'information dans le but de démonétiser et, de fait, de limiter certains choix pour les consommateurs. "

X affirme que le boycott illégal est à l'origine d'une perte de milliards de dollars de revenus publicitaires. Selon Linda Yaccarino, les utilisateurs passaient 7,2 milliards de minutes actives sur Twitter en août 2022, contre plus de 9 milliards sur X aujourd'hui.

Elon Musk a la mémoire courte

" Il n'y a pas de substitut à X. […] Soyez rassurés, nous ne cesserons pas de défendre notre place publique mondiale. " Après l'annonce de la plainte, Elon Musk n'a évidemment pas manqué de réagir. " Nous avons essayé d'être gentils pendant deux ans et nous n'avons eu que des paroles en l'air. Maintenant, c'est la guerre."

Étrangement, Elon Musk a oublié son " Go Fuck Yourself " qu'il avait adressé au patron de Disney, après la suspension fin 2023 des campagnes publicitaires de Disney et Warner Bros sur X. Pas si gentil que ça avec les annonceurs…

Sur son site, la GARM souligne comme règle d'or qu'elle n'intervient pas dans la décision d'un de ses membres d'investir ou non des ressources publicitaires sur une plateforme. Ce n'est par ailleurs pas la première fois que le réseau social X intente une action en justice en lien avec la baisse de ses activités publicitaires. Sans succès pour le moment.