Le retour des annonceurs publicitaires est une problématique aigue depuis la reprise en main du réseau social Twitter transformé depuis en X par Elon Musk. L'orientation vers une liberté d'expression à tout crin qui fait aussi le jeu de la diffusion des fake news, théories complotistes et discours haineux freine les annonceurs qui s'inquiètent pour l'image des marques lorsqu'elles sont associées ou accolées à des contenus problématiques.

La récente suspension des campagnes de Disney et Warner Bros après un nouveau dérapage des commentaires prolifiques d'Elon Musk sur son réseau social a été la goutte qui a fait déborder le vase des tensions entre le milliardaire et les annonceurs.

Elon Musk en roue libre

Dans un rare exercice d'expression directe, la sortie d'Elon et son déjà célèbre "Go Fuck Yourself" en particulier adressé à Bob Iger, patron de Disney, sort clairement des rails policés de la communication d'enteprise et risque de laisser des traces.

Les annonceurs en sont restés visiblement estomaqués et la CEO de X Linda Yaccarino va devoir trouver des trésors d'ingéniosité pour tenter d'apaiser le climat entre le bouillant propriétaire de X et le secteur publicitaire.

Pendant qu'Elon Musk se dit victime d'un chantage à l'argent qui pourrait bien tuer le réseau social X, les observateurs et experts du secteur sont plus mesurés et pointent les nombreuses décisions du milliardaire comme principal moteur des difficultés de la plate-forme.

Chantage de part et d'autre ?

Selon une source de Reuters, le réseau X ne compterait plus qu'un seul grand annonceur, les autres ayant mis en pause ou stoppé leurs investissements. Et il ne faudra peut-être pas trop espérer des financements venus de la publicité politique, également circonspects sur les associations malheureuses qui pourraient brouiller les messages politiques.

Pour certains observateurs, "dire aux grands annonceurs et à Bob Iger d'aller se faire voir pourrait être le dernier clou du cercueil" pour le réseau social X. Ils pointent le risque d'un freinage encore plus fort des flux publicitaires, au moins à court terme, ce qui ne laisserait que la perspective des abonnements pour alimenter les revenus de la firme.

Or, le réseau X perd des utilisateurs actifs. Selon les estimations, le réseau a perdu 19% de ses utilisateurs depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk fin 2022. Et pourtant, le récent conflit à Gaza entre Israel et le Hamas depuis début octobre tout comme la saga du départ de Sam Altman d'OpenAI avant sa réintégration quelques jours plus tard démontrent que beaucoup d'informations (mais aussi de désinformations ayant conduit à l'ouverture d'une enquête en Europe) sont véhiculées à chaud sur le réseau X qui reste toujours un média incontournable de l'immédiateté.