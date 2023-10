Afin de rejoindre le réseau social X (anciennement Twitter) et être en mesure de publier des messages, les nouveaux utilisateurs en Nouvelle-Zélande et aux Philippines doivent désormais s'acquitter d'un abonnement annuel payant.

Le tarif fixé est de 1,43 dollar néo-zélandais ou 42,51 pesos philippins par an, soit l'équivalent de moins de 1 € par an (0,80 € et 0,70 € par an). Il est possible de refuser de payer, mais il faut alors se contenter des actions en lecture seule sur la plateforme (lire des messages, regarder des vidéos et suivre des comptes).

Pour les deux pays concernés, les utilisateurs déjà inscrits sur X ne sont pas touchés par la mesure. Elle est pour le moment introduite comme un test et nécessite la vérification du numéro de téléphone.

Un programme Not A Bot

" Il s'agit d'évaluer une mesure potentiellement puissante pour nous aider à lutter contre les bots et les spammeurs sur X, tout en équilibrant l'accès à la plateforme avec le petit montant de la redevance", explique la plateforme d'Elon Musk.

À ce titre, le nom Not A Bot du test est suffisamment éloquent pour l'objectif visé. Il concrétise une idée d'Elon Musk qui a déclaré la guerre aux vastes armées de bots sur X.

Pour Elon Musk, la petite somme à débourser est susceptible de faire barrage avec l'ampleur qu'elle prendra à l'échelle de l'industrialisation des comptes automatisés malintentionnés et des faux comptes. C'est ainsi une manière de rendre le coût effectif des bots très élevé.

Le seul moyen efficace selon Elon Musk

" La lecture est gratuite, mais l'écriture coûte 1 $ par an. C'est le seul moyen de lutter contre les bots sans bloquer les vrais utilisateurs. Cela n'arrêtera pas complètement les bots, mais il sera 1000 fois plus difficile de manipuler la plateforme ", commente Elon Musk sur X.

La généralisation d'un réseau social X payant semble se profiler à l'horizon. Une perspective qui n'est évidemment pas appréciée de tous. Certains y voient une sorte de punition collective à cause du problème de spam.

La plateforme X assure en tout cas que le programme Not A Bot n'est pas guidé par l'intention de générer des revenus.