D'après des chiffres non publiés jusqu'à présent et rapportés par le Financial Times, le nombre d'utilisateurs actifs par jour du réseau social X (anciennement Twitter) était de 251 millions au deuxième trimestre de cette année.

Par rapport à la même période l'année dernière, c'est une hausse de seulement 1,6 %. Le quotidien économique et financier britannique note que la croissance de X a diminué de manière spectaculaire depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk en octobre 2022.

Auparavant et pour Twitter, il était question d'une croissance annuelle à deux chiffres sur le critère particulièrement important des usagers quotidiens qui est synonyme d'engagement. Au deuxième trimestre 2020, il avait notamment bondi de presque 34 %.

Sur X, une chasse a été menée aux faux comptes et bots, ce qui peut expliquer la stagnation observée. Néanmoins, l'environnement du réseau social a changé sous l'égide d'Elon Musk, devenant souvent plus clivant, voire toxique d'après certaines critiques. Cela soulève des interrogations en matière de modération et provoque la perte d'annonceurs.

Threads en embuscade ?

Les chiffres pour X sont dévoilés, alors que son concurrent Threads imaginé par Meta (Instagram) vient de célébrer son premier anniversaire, avec plus de 175 millions d'utilisateurs actifs par mois. L'ambition affichée est de devenir plus gros que X et en tant que plateforme de partage d'idées.

Problème, le nombre d'utilisateurs actifs par jour pour Threads n'a pas été communiqué, sachant en outre que la publicité n'y est pas encore présente.

Au mois de mai, Elon Musk avait indiqué 600 millions d'utilisateurs actifs par mois pour X, en assurant qu'environ la moitié d'entre eux sont des utilisateurs actifs. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes chiffres au final...