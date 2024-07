Faisant figure de concurrent de X (ancien Twitter), le réseau social Threads de Meta célèbre aujourd'hui son premier anniversaire. Le déploiement a toutefois été progressif et Threads a connu un faux départ en Europe, avant d'y être officiellement disponible depuis décembre dernier.

Pour le lancement dans l'Union européenne, Threads a été dans l'obligation de faire quelques concessions. La principale est la possibilité d'une utilisation sans profil. Cela se traduit par une expérience de consultation et sans compte Instagram.

" Threads compte désormais plus de 175 millions d'utilisateurs actifs par mois. Quelle année ! ", écrit Mark Zuckerberg, le patron et fondateur de Meta. Un communiqué de presse du groupe précise que l'Inde est l'un des pays les plus actifs au monde sur Threads.

175 millions d'utilisateurs pour Threads, mais...

Contrairement à d'autres produits dans son giron comme Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta ne détaille pas le nombre d'utilisateurs actifs par jour pour Threads. Cela laisse supposer une certaine volatilité de personnes qui ne sont pas encore des utilisateurs réguliers de Threads.

Par ailleurs, le chiffre respectable de 175 millions n'éclaire pas sur le niveau d'engagement des utilisateurs qui est une mesure importante. La situation pourrait évoluer, sachant que pour le moment, Threads fait l'impasse sur les publicités… et donc les revenus.

Lors de la publication des résultats de Meta pour le premier trimestre 2024, le cas de Threads n'avait été que brièvement évoqué par Mark Zuckerberg.

" Threads connaît une bonne croissance. Il y a maintenant plus de 150 millions d'utilisateurs actifs par mois et cela continue généralement de suivre la trajectoire que j'espérais voir. Mes filles voudraient que je mentionne que Taylor Swift est maintenant sur Threads. " L'exposition du contenu de nature politique (et polémique) est limitée sur Threads qui s'oriente plutôt vers le divertissement.

Directrice financière de Meta, Susan Li avait seulement commenté : " Threads continue de connaître une bonne popularité, alors que nous continuons de livrer de précieuses fonctionnalités et de faire évoluer la communauté. "

Devenir plus gros que X

La modération et la lutte contre la désinformation sont des points particulièrement surveillés pour Threads, surtout qu'ils constituent une opportunité de se démarquer de X d'Elon Musk, enclin aux dérives et dans le collimateur de la Commission européenne pour le règlement DSA (Digital Services Act).

Dans un entretien accordé à Platformer pour la première année de Threads, le patron d'Instagram Adam Mosseri déclare vouloir " construire la meilleure plateforme de partage d'idées en ligne, ce qui signifie devenir plus gros que Twitter ou X. Cela prendra du temps, mais je considérerai que nous avons échoué si nous n'y parvenons pas. "

Au mois de mai, Elon Musk a indiqué 600 millions d'utilisateurs actifs par mois pour X, dont environ la moitié d'utilisateurs actifs par jour. Un réseau social X qui est en délicatesse avec des annonceurs.

Meta rappelle en outre que Threads est sa première application conçue pour être compatible avec le fediverse, soit des serveurs distribués et décentralisés. L'ambition affichée est " d'aider les personnes à rejoindre des conservations publiques et à trouver leur communauté, indépendamment du serveur utilisé. "