C'est un changement qui risque de faire beaucoup de bruit dans la sphère de la cybersécurité et chez les utilisateurs soucieux de leur anonymat numérique. La plateforme d'Elon Musk semble déterminée à lever le voile sur la provenance réelle de ses membres, quitte à exposer des informations sensibles.

Des analyses de code et des déclarations internes confirment que l'application prépare activement un indicateur visuel pour "dénoncer" ceux qui tentent de masquer leur emplacement géographique.

La fin du cache-cache numérique sur la plateforme ?

D'après les éléments repérés dans le code de l'application, X va bientôt intégrer un message d'avertissement spécifique sur les comptes suspects. Concrètement, si vous passez par un intermédiaire technique pour naviguer, une mention du type "Le pays ou la région peut être inexact" s'affichera aux yeux de tous.

L'idée derrière cette manœuvre est de repérer les "trolls" et les opérations d'influence étrangère qui prétendent poster depuis les États-Unis alors qu'ils sont basés ailleurs. Nikita Bier, chef produit chez X, a justifié cette approche en expliquant que vérifier l'authenticité des comptes est "critique" pour comprendre les enjeux mondiaux, confirmant que des tests sont déjà en cours sur certains comptes employés.

Pourquoi cibler spécifiquement l'usage d'un VPN ?

L'utilisation d'un VPN est la méthode la plus courante pour sécuriser sa connexion ou contourner la censure, mais pour X, c'est désormais un signal d'alerte potentiel. Le système détectera si une connexion passe par un proxy et collera une étiquette sur le compte concerné, ce qui pourrait discréditer la parole de l'utilisateur ou attirer l'attention indésirable sur lui.

Si la lutte contre la désinformation est louable, les experts en sécurité tirent la sonnette d'alarme. Cette "transparence" forcée pourrait mettre en danger des journalistes, des dissidents politiques ou des activistes vivant sous des régimes oppressifs, pour qui masquer leur adresse IP est une question de survie, et non une tentative de manipulation.

Où ces informations sensibles seront-elles visibles ?

Toutes ces nouvelles données, incluant la date de création du compte et les changements de pseudo, seront regroupées dans une nouvelle section "À propos de ce profil". Ce n'est donc pas une information qui sautera au visage directement dans le fil d'actualité, mais elle sera accessible en un clic pour quiconque cherche à "contextualiser" un tweet ou une prise de position.

Bien que des options de confidentialité soient prévues, Nikita Bier a laissé entendre que l'activation de ces protections pourrait elle-même être signalée publiquement. En somme, essayer de cacher que vous cachez votre profil pourrait devenir aussi suspect que l'acte de dissimulation lui-même, créant un cercle vicieux pour la localisation des utilisateurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette fonctionnalité sera-t-elle active ?

Aucune date précise n'a été donnée pour le déploiement global, mais la fonctionnalité est déjà en phase de test interne et le code est présent dans l'application, ce qui suggère un lancement imminent dans les semaines à venir.

Est-ce que cela concerne tous les utilisateurs ?

Le système semble conçu pour se déclencher automatiquement dès qu'une connexion via un proxy ou un outil d'anonymisation est détectée, affichant alors la mention sur la page "À propos" du compte concerné.

Peut-on refuser d'afficher ces informations ?

X a promis des "boutons" pour gérer la confidentialité, mais a aussi averti que l'utilisation de ces options pour masquer les infos pourrait être signalée visuellement sur le compte, annulant en partie l'effet de discrétion recherché.