Une fois n'est pas coutume, les e-commerçants nous régalent. En effet, cette journée fut remplie de réductions dans bon nombre de rayons et nous avons traqué les bonnes affaires.

Pour commencer, nous vous présentons le PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Cet ordinateur portable est doté d'un écran de 15,6" FHD antireflets avec une définition de 1920 x 1080p. Son processeur Intel Core i3 115G4 et ses 8 Go de mémoire vive (RAM) en DDR4 vous permettront de naviguer librement sur internet et dans vos applications. Ses 256 Go d'espace de stockage vous octroieront de grandes possibilités. Il possède, en outre, une batterie de 38Wh qui vous donne une autonomie supérieure à 5 heures.

Ce PC portable Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est vendu 350 € au lieu de 599,99 € soit 40% de remise immédiate chez Amazon. La livraison est offerte pour les abonnés Prime.

D'autres PC portables sont en promo à savoir :



Et d'autres produits sont également en promo à savoir :

TV

Aspirateur

Matériel informatique

Audio







Et n'oubliez pas de consulter notre TOP bons plans sur les smartphones avec un Google Pixel 6a à -28% et bien d'autres ainsi que notre Focus Boulanger avec l'opération bons plans d'hiver sur de nombreux rayons (informatique, PC portable, etc...).