Lors de la présentation des derniers résultats financiers d'AMD, Lisa Su, la patronne du groupe, a fait une déclaration remarquée concernant la future console de jeu Xbox de Microsoft.

Qu'a réellement déclaré la patronne d'AMD ?

Lisa Su a affirmé que " le développement de la Xbox de nouvelle génération de Microsoft, équipée d’un SoC semi-personnalisé AMD, progresse bien pour permettre un lancement en 2027 ".

Cette déclaration suggère que le fabricant de puces est prêt et en mesure de fournir les composants nécessaires pour une commercialisation respectant ce délai. Il faut cependant ce propos.

Cela ne constitue pas une confirmation officielle de la part de Microsoft, mais indique plutôt que la feuille de route technique d'AMD est alignée sur cet objectif ambitieux. Une date de sortie en 2027 correspondrait à un cycle de vie de sept ans pour la génération actuelle, lancée fin 2020.

Quel type de console Microsoft prépare-t-il ?

Le partenariat entre Microsoft et AMD ne se limite pas à une seule console de salon. Les deux entreprises collaborent afin de concevoir ensemble des puces pour un portefeuille d'appareils. Une console portable semble être une possibilité, à l'image des Xbox Ally.

Présidente de Xbox, Sarah Bond avait d'ailleurs évoqué une machine " très premium, très haut de gamme ". D'anciens documents mentionnaient une " plateforme de jeu hybride ", combinant la puissance d'un matériel local avec les capacités du cloud gaming, un axe stratégique majeur pour Microsoft.

La date de 2027 est-elle crédible ?

Des fuites de documents, apparues lors du procès contre la FTC, pointaient vers une potentielle sortie en 2028. Le fait qu'AMD communique publiquement sur l'objectif de 2027 donne du poids à cette hypothèse.