Microsoft annonce une mise à jour de l'application Xbox sur PC qui s'ouvre désormais aux autres plateformes. Une initiative qui vise à transformer l'application en un centre de contrôle pour l'ensemble des jeux, peu importe leur provenance.

Cette évolution, testée depuis quelques mois, est maintenant disponible à grande échelle et semble taillée sur mesure pour les consoles portables comme l'Asus ROG Ally, en simplifiant l'expérience de tels appareils.

Une bibliothèque enfin unifiée

Le principal atout de la mise à jour est la bibliothèque de jeux agrégée. Tous les jeux installés, qu'ils viennent de Steam, Battle.net, GOG ou même de l'Epic Games Store, sont automatiquement ajoutés dans l'onglet « Ma bibliothèque » de l'application Xbox.

Fini la multiplication des icônes sur le bureau ou la recherche du bon launcher pour démarrer une partie.

« Dès qu'un jeu est installé via une boutique PC prise en charge, il s'ajoute automatiquement à la section ' Ma bibliothèque ' de l'application Xbox sur PC, ainsi qu'à la liste ' Récents ' dans la barre latérale. Vous pouvez ainsi relancer vos jeux préférés en un seul clic », explique Jason Beaumont, vice-président des expériences pour Xbox.

Un contrôle total pour le joueur

Cette centralisation ne se fait pas au détriment de la personnalisation. Si l'affichage de tous les titres sature la bibliothèque, un simple tour dans les paramètres permet de désactiver les boutiques à ne pas voir. C'est l'utilisateur qui décide.

En parallèle, un nouvel onglet « Mes applications » fait son apparition. Il regroupe les lanceurs tiers et d'autres applications comme les navigateurs ou les utilitaires de jeu, offrant un accès rapide et pratique, surtout pour une utilisation à la manette sur un PC portable.

Synchronisation et cloud

Une fonctionnalité attendue plus tard promet de synchroniser l'historique de jeu et les titres jouables via le cloud sur tous les appareils. Sur console, PC ou appareil portable, une section « Reprendre la partie » permettra de continuer une partie exactement là où elle a été laissée.

« Une fois cette fonctionnalité disponible, vous trouverez la liste ' Reprendre la partie ' directement sur l'écran d'accueil de votre console, PC ou appareil portable, pour relancer rapidement vos jeux là où vous les aviez laissés. »

Le pari de Microsoft est une interface unique et indispensable du gaming sur Windows.