Directrice générale Gaming AI pour Xbox (et ancienne responsable de l'IA chez Microsoft Research), Haiyan Zhang avait dévoilé en début d'année le test en interne d'un agent virtuel d'assistance Xbox. Il prend la forme d'un personnage animé et peut être interrogé via le texte ou la voix.

" Le prototype permet aux joueurs d'obtenir plus facilement et plus rapidement de l'aide sur des sujets d'assistance en utilisant le langage naturel, en reprenant les informations des pages existantes du support Xbox. "

Désormais, il ne s'agit plus seulement d'un prototype pour ce chatbot IA à destination des joueurs Xbox. L'agent virtuel est déployé auprès de certains Xbox Insiders sur support.xbox.com. Uniquement en anglais, c'est pour le moment une préversion réservée aux États-Unis.

Rien de transcendant en l'état

Une petite dose de personnalisation permet de choisir entre deux apparences pour l'agent virtuel. Microsoft reste toutefois avare en détails et entend surtout recueillir des avis et des commentaires auprès des Xbox Insiders.

" L'agent virtuel d'assistance peut accéder rapidement aux informations de support.xbox.com pour répondre aux questions relatives aux problèmes d'assistance de la console Xbox et des jeux. " Il n'est pas question ici d'une aide pour avancer dans des jeux.

Aucun calendrier n'est donné pour un déploiement à plus grande échelle et la prise en charge de langues supplémentaires. Avec Xbox, Microsoft demeure étonnamment prudent pour l'arrivée de fonctionnalités d'IA générative.