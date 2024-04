Une surprise de la part de Microsoft ? Certainement pas. Le groupe de Redmond prépare un chatbot IA pour l'écosystème Xbox. À The Verge, une porte-parole de Microsoft a confirmé le test en interne d'un Xbox Support Virtual Agent.

Directrice générale Gaming AI pour Xbox (et ancienne responsable de l'IA chez Microsoft Research), Haiyan Zhang évoque un prototype prenant l'apparence d'un personnage animé qui peut être interrogé par la voix ou le texte.

" Le prototype permet aux joueurs d'obtenir plus facilement et plus rapidement de l'aide sur des sujets d'assistance en utilisant le langage naturel, en reprenant les informations des pages existantes du support Xbox. "

Un bot d'IA pour commencer

Pour l'automatisation de tâches d'assistance, l'agent conversationnel serait similaire à ce qu'il est possible d'obtenir via Azure AI Bot Service. Néanmoins, The Verge avance qu'il s'agit d'une initiative de plus grande ampleur pour le déploiement de l'IA sur la plateforme et les services Xbox.

En plus de répondre aux questions des joueurs et même traiter des demandes de remboursement, Microsoft envisagerait des fonctionnalités d'IA pour la création de contenu de jeu et des opérations en rapport, les tests de jeux et d'autres aspects.

Fin 2023, un partenariat entre Xbox et Inworld AI avait été annoncé dans le but d'apporter aux développeurs et studios de jeux vidéo le potentiel de l'IA générative. Une annonce qui n'avait pas été nécessairement bien accueillie.