Alors qu'il vient tout juste de sortir d'une longue version bêta, le Xbox Cloud Gaming pourrait réserver une grosse surprise. D'après une information de The Verge, Microsoft a commencé à tester en interne une formule ne nécessitant pas un abonnement payant Game Pass adossé.

La publicité et des limitations pour la gratuité

Le modèle envisagé imposerait environ deux minutes de publicités avant le lancement d'un jeu. Microsoft mettrait également en place des limitations pour encadrer l'offre gratuite.

Les sessions de jeu seraient par exemple limitées à une heure, avec un plafond mensuel total de cinq heures par utilisateur. Néanmoins, des ajustements à ce niveau pourraient intervenir avant un éventuel lancement public.

Une idée des jeux accessibles

La formule gratuite ne donnerait évidemment pas un accès illimité au catalogue complet du Xbox Game Pass.

Les joueurs pourraient streamer les jeux qu'ils possèdent déjà en version numérique sur leur compte, profiter des titres éligibles lors des " Free Play Days " et accéder à une sélection de classiques via le programme Xbox Retro Classics.

Sans engagement financier immédiat, l'idée serait alors de proposer une porte d'entrée vers l'écosystème du cloud gaming.

Dans un contexte de hausse tarifaire

Avec la refonte du Xbox Game Pass, Microsoft a aussi procédé à une hausse tarifaire qui touche l'ensemble des formules et en y étendant le cloud gaming. Elle est particulièrement sensible pour la formule Ultimate avec un prix en hausse de 50 %. De quoi provoquer une vague de mécontentement.