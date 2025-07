Le monde subaquatique de Subnautica 2 se fera désirer plus longtemps que prévu. Alors qu'il figure parmi les jeux les plus attendus sur Steam, l'accès anticipé du titre a été officiellement reporté à début 2026. Unknown Worlds, le studio en charge du développement, justifie ce délai par la volonté d'intégrer davantage de retours de la communauté après les phases de test. Le but est clair : offrir une expérience de jeu plus aboutie, avec l'ajout de nouveaux biomes, outils, améliorations de véhicules et créatures marines. Mais derrière ce discours officiel, une tout autre réalité émerge, teintée de drame et de millions envolés. La question est de savoir si ce délai était vraiment nécessaire ou s'il cache d'autres motivations.

Pourquoi ce retard coûte 250 millions de dollars ?

Le report de Subnautica 2 n'est pas anodin. Selon des informations révélées, Unknown Worlds était éligible à un bonus colossal de 250 millions de dollars de la part de Krafton, son acquéreur depuis 2021. Ce pactole, que la direction du studio comptait partager avec ses employés, était conditionné à l'atteinte de certains objectifs de revenus avant la fin de l'année 2025. Le retard de l'accès anticipé rend désormais ces objectifs quasi impossibles à atteindre. Une pilule amère pour l'équipe d'une centaine de personnes qui voit s'éloigner une récompense substantielle. C'est une décision qui illustre la pression financière qui pèse sur les studios de développement, et comment les enjeux de revenus peuvent impacter directement les équipes.

Qui est aux commandes désormais chez Unknown Worlds ?

Le report a eu des répercussions immédiates sur la direction d'Unknown Worlds. La semaine dernière, Krafton a purement et simplement écarté l'équipe dirigeante, incluant le PDG Ted Gill et les cofondateurs Charlie Cleveland et Max McGuire. Pour les remplacer, Steve Papoutsis, un ancien cadre de Striking Distance (connu pour The Callisto Protocol), a été nommé nouveau PDG du studio. Cette restructuration radicale marque une prise de contrôle plus ferme de Krafton sur le développement de Subnautica 2, avec une déclaration claire du PDG de Krafton, CH Kim : "Il n'y a rien de plus important que l'expérience du joueur." Une affirmation forte qui contraste avec la vision de Charlie Cleveland, qui estimait le jeu "prêt pour l'accès anticipé".

Un abandon de poste dénoncé par Krafton ?

Krafton n'a pas tardé à répliquer aux accusations. Le géant coréen pointe du doigt l'ancienne direction, et notamment Charlie Cleveland et Max McGuire, pour un "abandon des responsabilités qui leur étaient confiées". Selon Krafton, Subnautica 2 devait initialement sortir en accès anticipé début 2024, mais des retards significatifs ont été accumulés. Krafton affirme avoir demandé à plusieurs reprises à Cleveland et McGuire de reprendre leurs rôles respectifs de directeur de jeu et directeur technique, mais tous deux auraient refusé. Krafton reproche même à Charlie Cleveland de s'être concentré sur un projet de film personnel au lieu de se consacrer pleinement au développement de Subnautica 2, surtout après l'échec de Moonbreaker. Cette absence de leadership est, selon Krafton, la cause des "confusions de direction répétées et des retards importants" du projet, dont le contenu actuel en accès anticipé serait jugé insuffisant. Une situation tendue qui soulève des questions sur la gestion et la communication interne des grandes structures de jeux vidéo. Les fans de la franchise se posent forcément des questions sur la capacité de Krafton à redresser la barre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le report de Subnautica 2 est-il définitif ?

Oui, la sortie en accès anticipé de Subnautica 2 est officiellement repoussée à début 2026. Unknown Worlds et Krafton confirment cette nouvelle date pour affiner le jeu et intégrer davantage de retours.

Quelles sont les raisons principales du report ?

Officiellement, le studio souhaite améliorer l'expérience de jeu en ajoutant du contenu (biomes, outils, créatures). Officieusement, des tensions internes et des retards de développement ont conduit Krafton à opérer des changements de direction drastiques, impactant le calendrier.

Les employés d'Unknown Worlds perdront-ils leur bonus ?

Le bonus de 250 millions de dollars est compromis en raison du retard. Cependant, Krafton a promis de garantir une "compensation juste et équitable" pour tous les employés d'Unknown Worlds qui ont contribué au développement de Subnautica 2, indépendamment des dirigeants partis.